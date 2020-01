Statement Spurs: geen racistische uitingen tegen Chelsea-verdediger Rüdiger

Antonio Rüdiger, verdediger van Chelsea, beklaagde zich tijdens het duel bij de scheidsrechter over het feit dat hij racistisch bejegend zou worden door het publiek van Tottenham. De stadionspeaker van de thuisclub riep daaropvolgend de supporters van Tottenham tot de orde.

Liplezers

Nadat zowel de club als de Londense politie onderzoek heeft gedaan om de vermeende daders te achterhalen, is Tottenham maandag met een statement gekomen. Daarin zegt de huidige nummer 6 van de Premier League dat de politie van Londen na grondig onderzoek (onder meer met liplezers) geen mensen schuldig heeft gevonden aan het maken van racistische uitingen. Daarmee zegt de Spurs de zaak te sluiten, maar de club wil duidelijk maken dat áls er mensen schuldig worden bevonden aan racisme, dat zij een levenslang stadionverbod krijgen.

Zondag maakten in Italië de fans van Lazio zich schuldig aan racisme, zo stelde Mario Balotelli. De spits van Brescia liet via zijn Instagram-account weten dat de supporters van Lazio zich moesten schamen voor hun gedrag. Het was voor de Italiaanse aanvaller al de tweede keer dit seizoen dat hij te maken kreeg met racistische bejegeningen.

Bekijk hier de stand in de Premier League