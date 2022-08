Van Nistelrooy bekogeld na doelpunt Rangers: ’Jammer voor het biertje’

Van Nistelrooy erkende enkele zware dagen achter de rug te hebben gehad. „Het was een geweldige kans. Absoluut. Iedereen was er klaar voor. De spelers, de staf, de supporters. Het was de avond waarop het zou moeten gebeuren. Als dat dan niet gebeurt, is de dreun hard en de teleurstelling groot. De nacht erna is slecht en de dag erna is pijnlijk. Tot in de botten aan toe. Maar dat zal elke PSV’er hebben gehad. En ik dus ook. Maar als je dan vanochtend na een goede nachtrust weer opstaat, dan ben je weer fris. Ik kijk weer vooruit. Ik heb zin in zondag. In de herstart van de competitie. Ik heb zin in de loting straks om straks weer schitterende wedstrijden in de Europa League te kunnen gaan spelen. Dat is topsport. Dat gaat met vallen en opstaan en toch weer doorgaan. Dan denk je niet in verwijten, maar ga je evalueren en analyseren. Om te kijken hoe je dingen beter kunt doen. Zo beleef ik dit.”

Van Nistelrooy concludeert na het terugkijken van de beelden, dat het een dubbeltje op zijn kant is geweest tegen Rangers en vindt niet dat zijn ploeg iets te verwijten valt qua instelling. „Het karakter van de ploeg was absoluut daar. Het wedstrijdbeeld was gelijkwaardig. Ik denk dan bijvoorbeeld terug aan één moment in de wedstrijd. De kans van Luuk de Jong, waarbij de bal op de keeper komt, terwijl de keeper dat zelf niet weet, waarbij Luuk geblesseerd raakt. Dat vond ik tekenend voor de wedstrijd. Je gaat niet met 1-0 de rust in met een fitte Luuk de Jong. Maar je mist die kans en je bent Luuk kwijt. Dat was voor mij symbolisch voor de wedstrijd. We hebben kansen gehad om de goal te maken en gaven weinig weg. Wij hebben grotere kansen gehad dan Rangers. Als het over één wedstrijd gaat kan dat gebeuren. Pijnlijk was het zeker.”

Bekijk ook: Spierblessure houdt Luuk de Jong weken aan de kant

Luuk de Jong staat weken ana de kant bij PSV. Ⓒ ProShots

Bijkomende schade is de spierblessure van Luuk de Jong, waarmee volgens Van Nistelrooy weken zijn gemoeid. Dat betekent dat de PSV-trainer dun in zijn spitsen zit, want Carlos Vinicius is pas net terug van een langdurige hamstringblessure en kan nog niet starten, terwijl Yorbe Vertessen nog op de weg terug is van een blindedarmoperatie. Voorlopig lijkt Ismael Saibari de positie in te gaan vullen, terwijl PSV zich nadrukkelijk oriënteert op versterkingen. Ook als Cody Gakpo niet meer wordt weggehaald door Manchester United, zal de aanval onderhanden worden genomen. PSV wil nog een buitenspeler en een spits aan de selectie toevoegen. Voor de positie op de flank heeft PSV zich inmiddels bij Aston Villa gemeld om ex-Ajacied Anwar El Ghazi over te nemen. Van Nistelrooy ziet graag versterking komen met het oog op het intensieve programma van de komende periode en de fysieke problemen in zijn selectie. „Er is nog een week te gaan. We gaan rustig zien wat er nog komt. Intern zijn we aan het kijken, maar dat is logisch.”