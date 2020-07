Zo houdt Michael van Gerwen na coronabreak direct huis in dartwereld

Michael van Gerwen Ⓒ PDC

Alsof het nooit anders is geweest. Michael van Gerwen heeft op de eerste dag van de Summer Series opnieuw zijn dominatie in de dartwereld laten zien. Na een coronabreak van zo’n vier maanden stond de 31-jarige Brabander in Milton Keynes als vanouds te gooien, won zeven partijen en pakte zo onmiddellijk de eerste eindzege. Dat hij in een spannende eindstrijd Peter Wright - van wie hij de laatste WK-finale verloor - versloeg (8-7 in legs), geeft de triomf nog eens extra cachet.