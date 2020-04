Paul Pogba: ’Hopelijk kan ik snel weer voetballen’

„Ik was al weer met de bal aan de slag”, zegt Pogba in een podcast van zijn club. „Het maakt me alleen maar nóg hongeriger om terug te komen en het goed te doen als we weer kunnen voetballen.”

De 27-jarige Fransman maakte vorig seizoen dertien doelpunten in de Premier League. Het was daarmee het meest productieve seizoen uit de carrière van Pogba. Hij begon dit voetbaljaar ook sterk, tot hij geblesseerd raakte aan een voet. Pogba keerde vrij snel terug op het veld, maar de pijn bleef aanhouden. Er bleek een breuk te zitten en dus moest hij begin dit jaar een operatie ondergaan. „Ik ben heel lang heel gefrustreerd geweest. Ik had nog nooit zoiets meegemaakt in mijn carrière. Na de operatie verdween de pijn. Ik voel nu niets meer en hopelijk kan ik snel weer voetballen.”

De Premier League ligt vanwege het coronavirus tot nader order stil. De organisatie doet er alles aan om de competitie uit te spelen, maar de vrees bestaat dat dit niet gaat lukken.