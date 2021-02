Wout Poels voelt zich veilig op plek waar coronabom ontplofte

Wout Poels Ⓒ EPA

AMSTERDAM - Wout Poels was er getuige van toen de coronabom exact een jaar geleden ontplofte in de wielersport. Van het ene op andere moment ontstond er een complete chaos in de UAE-Tour, waarop de laatste twee etappes abrupt werden geschrapt. Zondag staan er in deze eerste WorldTour-koers van 2021 grote namen aan het vertrek, met de gedachte dat een herhaling van een coronaramp vrijwel uitgesloten is.