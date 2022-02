Premium Het beste van De Telegraaf

Spits breekt ban bij Engelse degradatiekandidaat: ’Ik was extra getergd’ Wout Weghorst geeft Burnley hoop in degradatiestrijd

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Wout Weghorst kan zijn geluk niet op na zijn eerste treffer in de Premier League. Erik Pieters (l) viert het feestje mee. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Ook in zijn droomcompetitie, de Premier League, heeft Wout Weghorst zijn reputatie waargemaakt als spits die altijd en overal scoort. Met een uitstekende spitsengoal stond de eind januari van VfL Wolfsburg overgekomen goalgetter afgelopen zaterdag aan de basis van een 3-0 zege van Burnley op Brighton & Hove Albion, de eerste overwinning in drieënhalve maand voor de nummer voorlaatst van de Premier League. „Het was een mooi weekend, de eerste zege, de eerste goal. Fijn om zo belangrijk voor het team te kunnen zijn”, geniet Weghorst na in de provinciestad iets ten noorden van Manchester.