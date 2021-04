Voorzitter La Liga: Super League is dood

„Ze kunnen het project dat ze willen creëren niet creëren. Na 20 jaar dreigen met een Super League, was het nu eindelijk zover. En de dreiging was na 48 uur alweer verdwenen.”

Tebas is er niet over te spreken dat clubs steeds meer geld uit het voetbal willen halen. „De clubs moeten hun uitgaven verlagen. We hoeven de inkomsten niet steeds te verhogen, zodat spelers zeven Ferrari’s kunnen hebben in plaats van zes”, zei hij.

Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid hoeven niet direct op een straf te rekenen omdat ze met de Super League wilden meedoen. Tebas: „We praten niet over sancties. Iedereen wil koppen zien rollen, maar we hebben procedures. Deze clubs zijn al gestraft door hun eigen fans. Ze hebben getoond dat ze het Europees voetbal geen dienst bewijzen. Er is reputatieschade voor deze clubs.”

39 clubs uit Spanje tegen Super League

39 clubs uit de twee hoogste Spaanse voetbalcompetities hebben een akkoord getekend tegen de komst van een Super League. La Liga had een spoedoverleg gepland na de ontwikkelingen van de voorbije dagen. FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid, die plannen hadden om met de Super League mee te doen, waren niet uitgenodigd.

„De aanwezige clubs hebben unaniem en krachtig de plannen voor de Super League afgewezen. Alle clubs zijn ervan overtuigd dat sportieve prestaties het enige criterium zijn om zich te kwalificeren voor internationale clubcompetities via nationale competities”, aldus La Liga in een verklaring. Het idee van de clubs uit de Super League was namelijk dat de deelnemers, uit financieel oogpunt, altijd zeker waren van een startbewijs. „Het wereldwijde verzet van de afgelopen dagen heeft bewezen dat een gesloten, elitaire competitie niet levensvatbaar en ongewenst is.”