Eerste doelpunt voor Arjen Robben (36) sinds rentree bij FC Groningen

Eerder in een oefenpot met Almere City wist hij in de pakweg 25 minuten die hij meedeed niet te scoren, maar Robben begon tegen Arminia weer vanaf de aftrap en met een laag schot van randje strafschopgebied schoot hij de bal in de 17e minuut binnen: 1-0.

Het is z’n eerste goal voor de club sinds 28 april 2002. Toen tegen De Graafschap in het Oosterpark, nu tegen Arminia Bielefeld in het Hitachi Capital Mobility Stadion. Oftewel, zijn eerste treffer in de Euroborg. Het is bovendien zijn allereerste wedstrijd ooit in het stadion, dat hij ook nog eens zelf opende destijds.

Na avonturen bij PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München, keerde hij deze zomer (na al een jaar te zijn gestopt) terug bij FC Groningen.

De wedstrijd tegen Bielefeld, die nog bezig is, is het laatste oefenduel van Groningen voor de start van de competitie. Robben en zijn ploeggenoten nemen het volgende week zondag in eigen stadion op tegen PSV.