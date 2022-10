Danilho Doekhi held bij koploper Union Berlin in Bundesliga

De 24-jarige oud-speler van Vitesse kopte in de zevende minuut van de blessuretijd schitterend raak tegen Borussia Mönchengladbach: 2-1. Anders had Bayern München de koppositie in handen gekregen.

Sheraldo Becker

Het openingsdoelpunt van aanvaller Sheraldo Becker werd na een halfuur afgekeurd vanwege hands. Een paar minuten later kwam Mönchengladbach in Berlijn op voorsprong via een kopbal van Nico Elvedi. Invaller Kevin Behrens maakte ook koppend tien minuten voor tijd gelijk. Daar was slecht uitkomen van de doelman aan voorafgegaan.

Door het late doelpunt van Doekhi, zijn eerste in de Bundesliga, is de voorsprong op Bayern 1 punt na twaalf wedstrijden.