Van de Beek: ’Real en Ajax allebei geweldig’

„Maar mijn zaakwaarnemer zal ongetwijfeld met mensen van hen hebben gesproken”, zei hij voor de camera van Fox Sports. „En het klopt dat Real Madrid contact heeft gehad met Ajax. Veel meer kan ik er niet over zeggen.”

Als het aan de meegereisde supporters van Ajax in het GelreDome ligt, dan blijft Van de Beek nog een seizoen voor zijn club uit Amsterdam voetballen. „Donny nog een jaar, nog een jaar”, zongen ze. „Ja, daar heb ik wel iets van meegekregen”, reageerde de middenvelder. „Real Madrid is een geweldige club om voor te spelen, maar Ajax ook nog steeds. We zien het wel.”

Van de Beek is niet de enige middenvelder die Ajax nog dreigt te verlaten. Lasse Schöne staat op het punt om na zeven jaar en 286 duels voor de Amsterdamse club bij Genoa aan de slag te gaan. De 33-jarige Deen mocht niet invallen tegen Vitesse maar zocht na afloop wel de supporters van Ajax in het GelreDome op. Hij bedankte ze en was zichtbaar geëmotioneerd.

