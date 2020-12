Braziliaanse trainer Luxemburgo in ziekenhuis

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Besmette Braziliaanse trainer Luxemburgo in het ziekenhuis

07:52 uur: De Braziliaanse voetbaltrainer Vanderlei Luxemburgo is voor de tweede keer besmet geraakt met het coronavirus en ligt in een ziekenhuis in São Paulo. Volgens zijn woordvoerder maakt Luxemburgo het naar omstandigheden goed. De 68-jarige Braziliaan werd in oktober ontslagen als coach van Palmeiras.

Afgelopen zomer testte Luxemburgo ook al positief, terwijl hij toen geen symptomen had van COVID-19. Hij kon na een periode in quarantaine zijn werk bij Palmeiras voortzetten.

Luxemburgo is een van de bekendste voetbaltrainers uit Brazilië. Hij had vrijwel alle topclubs in zijn land al meerdere keren onder zijn hoede. Tussen 1998 en 2000 was Luxemburgo bondscoach van het Braziliaanse elftal. Hij won met de 'Seleção' de Copa América in 1999. Luxemburgo werkte in 2005 ook een aantal maanden bij Real Madrid.

Voetbal: Salarisplafond in Chinese competitie

07.42 uur: In de Chinese voetbalcompetitie komt een salarisplafond. De nationale bond wil zo voorkomen dat clubs failliet gaan. Diverse ploegen gaven de afgelopen jaren zoveel geld uit dat ze in de financiële problemen kwamen. Vooral buitenlandse voetballers zorgden voor hoge uitgaven.

Volgens het Chinese persbureau Xinhua mogen de clubs uit de Super League met ingang van komend seizoen maximaal 75 miljoen euro uitgeven aan salarissen. Voor een buitenlandse voetballer is het salarisplafond op 3 miljoen euro gezet. Clubs die de limieten overschrijden krijgen flinke straffen, uiteenlopend van 6 tot 24 punten in mindering. Spelers waarvan blijkt dat ze meer verdienen dan is toegestaan, mogen niet meedoen aan officiële wedstrijden.

„De clubs uit de Chinese Super League geven tien keer zoveel geld uit als clubs uit de Zuid-Koreaanse K-League en drie keer zoveel als in de Japanse J-League”, zegt bondsvoorzitter Chen Xuyuan. „En toch loopt onze nationale ploeg achter op die landen.” Heel wat topvoetballers uit Europa kozen de afgelopen jaren voor een lucratieve transfer naar China, vooral vanwege de hoge salarissen daar.

De bond besloot pas ook al dat de clubs een ’neutrale’ naam moeten hebben, zonder de naam van een sponsor of investeerder daarin. Vrijwel alle clubs hebben dat nu wel.