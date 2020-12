Sc Heerenveen boekt ruim miljoen nettowinst ondanks corona

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Heerenveen boekt ruim miljoen nettowinst ondanks corona

13:38 uur Sc Heerenveen heeft afgelopen seizoen ondanks de coronacrisis ruim een miljoen euro nettowinst geboekt. De Friese voetbalclub presenteerde dinsdag de jaarcijfers over de periode van 1 juli 2019 tot en met 30 juni van dit jaar.

Vorig seizoen had Heerenveen nog een nettoverlies van zo’n 900.000 euro. De club dankt de winst (1.099.880 euro) vooral aan het positieve resultaat uit transfers: 7,8 miljoen euro.

De omzet van de Friese club daalde mede vanwege het coronavirus wel behoorlijk; van 16,6 miljoen euro naar 13,9 miljoen. Het eigen vermogen liep op naar 26,3 miljoen euro.

„De eerste gevolgen van de bezuinigingen die tijdens het seizoen 2019-2020 zijn ingezet, zijn in het huidige boekjaar reeds merkbaar. De totale impact van die bezuinigingen moeten in 2020-2021 en de daaropvolgende boekjaren merkbaar blijven”, aldus Heerenveen.

Voetbal: Bayern München mist Goretzka tegen ongeslagen Wolfsburg

13:37 uur Bayern München moet het woensdag in de Duitse voetbalcompetitie tegen VfL Wolfsburg doen zonder Leon Goretzka. De middenvelder, die zaterdag tegen Union Berlin (1-1) een kwartier voor tijd naar de kant ging, is geblesseerd.

Trainer Hansi Flick wil ook nog geen risico nemen met Joshua Kimmich, die na een knieoperatie weliswaar de groepstraining heeft hervat, maar nog niet klaar is voor een wedstrijd.

Met Wolfsburg treft Bayern de ploeg in vorm. Wolfsburg is nog altijd ongeslagen en staat op de vierde plaats in de Bundesliga, met drie punten minder dan de club uit München. Spits Wout Weghorst is met negen doelpunten de blikvanger.

Voetbal: Gebruik van vijf wissels ook aanstaande in België

12.29 uur: Het gebruik van vijf in plaats van drie wissels lijkt ook in het Belgische voetbal een kwestie van tijd. De raad van bestuur van de Pro League heeft de voorlopige regel goedgekeurd die voor dit seizoen per club vijf wissels per wedstrijd toestaat.

De beslissing moet wel nog bekrachtigd worden door de Hoge Raad van de Belgische voetbalbond KBVB. Indien die ook akkoord gaat, treedt de regel vanaf 1 januari in werking. Het gaat dan om wedstrijden in de Jupiler Pro League, de 1B Pro League (tweede niveau) en de Belgische beker.

In Nederland geldt de regel dit seizoen al. De KNVB maakte afgelopen zomer gebruik van een tijdelijke wijziging van de spelregels, ingevoerd door de internationale spelregelcommissie IFAB. De IFAB besloot daartoe omdat dit seizoen, vanwege het coronavirus, veel wedstrijden in korte tijd moeten worden gespeeld. Spelers worden dus meer belast.

De IFAB liet de keuze om dit seizoen vijf wissels per team per wedstrijd toe te staan over aan de nationale bonden.

Waterpolo: Sluiting zwembaden verhindert hervatting competitie

12.04 uur: De Nederlandse waterpoloclubs uit de eredivisie houden nog een sprankje hoop, maar ze weten dat de kans minimaal is dat de competitie op korte termijn hervat kan worden. Vorige week dinsdag kregen ze goed nieuws, toen het kabinet toestemming gaf aan topsportcompetities om op 17 december weer van start te gaan. Zes dagen later kondigde premier Mark Rutte echter aan dat alle binnensportlocaties per direct dicht gaan, waaronder de zwembaden.

„Vorige week ging de vlag uit, omdat we weer mochten beginnen. Maar nu moeten de zwembaden dicht”, zegt voorzitter John Jansen van AZC uit Alphen aan den Rijn, de koploper in de mannencompetitie. „En gaat het bad alleen voor ons open? Ik weet bijna zeker dat dit niet reëel is.”

Technisch coördinator Rob van de Blaak van Polar Bears, de nummer 1 bij de vrouwen, houdt hoop. „Het gaat in totaal om zestien, zeventien zwembaden in Nederland waar de clubs uit de eredivisie in trainen en spelen. Als die allemaal zeggen: ’we geven jullie de sleutel, jullie kunnen erin’, dan is het mogelijk. Maar het is ook hopen tegen beter weten in.”

Tennis: Coaches deze week niet meer toegelaten op NK

10.38 uur: Bij de NK tennis in Amstelveen worden coaches en begeleiders deze week niet meer toegelaten. De organisatie van de Nederlandse kampioenschappen heeft daartoe besloten naar aanleiding van de maandagavond afgekondigde coronamaatregelen.

De deelnemers, die aanvankelijk één begeleider mochten meenemen, mogen maximaal een uur van tevoren aanwezig zijn en moeten direct na afloop van hun wedstrijd vertrekken. De catering is geschrapt. „We hebben op eigen initiatief aanscherpingen doorgevoerd, want alleen op die manier kunnen we verder”, aldus Lars van Opijnen, eventmanager bij de NK.

De NK, gehouden op de indoorbanen van het Nationaal Tennis Centrum, zijn maandag begonnen met de kwalificaties. Bij de mannen is Tallon Griekspoor als eerste geplaatst, bij de vrouwen Lesley Pattinama-Kerkhove. De finales zijn zondag.

Olympische Spelen: Fakkeloptocht start over 100 dagen in Fukushima

09.11 uur: Het organisatiecomité van de Olympische Spelen heeft dinsdag bevestigd dat over honderd dagen in Fukushima de fakkelestafette door Japan begint. De olympische vlam legt vanaf 25 maart een route af door alle 47 regio’s van het Aziatische land en komt op 23 juli aan in Tokio, waar dan de openingsceremonie van de Spelen moet worden gehouden. Vanwege het coronavirus is nog altijd onduidelijk of het mondiale sportevenement doorgaat en zo ja, in welke vorm.

Het organisatiecomité heeft de route van de estafette vastgelegd. De vlam trekt in een estafettetocht door 859 gemeentes in Japan. Zo’n 10.000 mensen mogen een stukje met de vlam lopen. Om te vieren dat de optocht over honderd dagen begint, kleurt de Tokyo Skytree, de 634 meter hoge televisietoren in Tokio, dinsdagavond goud. De fakkelestafette start op het trainingscomplex van de Japanse voetbalploeg in Fukushima, de regio die in 2011 werd getroffen door een aardbeving en daaropvolgend een tsunami en een kernramp.

De olympische vlam werd in maart op traditionele wijze ontstoken in het Griekse Olympia en arriveerde op 20 maart in Japan. Enkele dagen later besloot Japan in samenspraak met het Internationaal Olympisch Comité om de Spelen van Tokio vanwege de coronacrisis uit te stellen naar 2021.

Voetbal: Besmette Braziliaanse trainer Luxemburgo in het ziekenhuis

07:52 uur: De Braziliaanse voetbaltrainer Vanderlei Luxemburgo is voor de tweede keer besmet geraakt met het coronavirus en ligt in een ziekenhuis in São Paulo. Volgens zijn woordvoerder maakt Luxemburgo het naar omstandigheden goed. De 68-jarige Braziliaan werd in oktober ontslagen als coach van Palmeiras.

Afgelopen zomer testte Luxemburgo ook al positief, terwijl hij toen geen symptomen had van COVID-19. Hij kon na een periode in quarantaine zijn werk bij Palmeiras voortzetten.

Luxemburgo is een van de bekendste voetbaltrainers uit Brazilië. Hij had vrijwel alle topclubs in zijn land al meerdere keren onder zijn hoede. Tussen 1998 en 2000 was Luxemburgo bondscoach van het Braziliaanse elftal. Hij won met de ’Seleção’ de Copa América in 1999. Luxemburgo werkte in 2005 ook een aantal maanden bij Real Madrid.

Voetbal: Salarisplafond in Chinese competitie

07.42 uur: In de Chinese voetbalcompetitie komt een salarisplafond. De nationale bond wil zo voorkomen dat clubs failliet gaan. Diverse ploegen gaven de afgelopen jaren zoveel geld uit dat ze in de financiële problemen kwamen. Vooral buitenlandse voetballers zorgden voor hoge uitgaven.

Volgens het Chinese persbureau Xinhua mogen de clubs uit de Super League met ingang van komend seizoen maximaal 75 miljoen euro uitgeven aan salarissen. Voor een buitenlandse voetballer is het salarisplafond op 3 miljoen euro gezet. Clubs die de limieten overschrijden krijgen flinke straffen, uiteenlopend van 6 tot 24 punten in mindering. Spelers waarvan blijkt dat ze meer verdienen dan is toegestaan, mogen niet meedoen aan officiële wedstrijden.

„De clubs uit de Chinese Super League geven tien keer zoveel geld uit als clubs uit de Zuid-Koreaanse K-League en drie keer zoveel als in de Japanse J-League”, zegt bondsvoorzitter Chen Xuyuan. „En toch loopt onze nationale ploeg achter op die landen.” Heel wat topvoetballers uit Europa kozen de afgelopen jaren voor een lucratieve transfer naar China, vooral vanwege de hoge salarissen daar.

De bond besloot pas ook al dat de clubs een ’neutrale’ naam moeten hebben, zonder de naam van een sponsor of investeerder daarin. Vrijwel alle clubs hebben dat nu wel.