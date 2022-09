Krajicek blikt terug: ’Federer niet de beste ooit, wel de belangrijkste’

Krajicek (50) speelde in 2000 in Wenen voor het eerst tegen Federer. „Een getalenteerde jongen. Hij sloeg een paar ongelooflijke ballen en ik dacht: die kan wel tennissen.” Maar de enige Nederlandse winnaar van Wimbledon zag vaker tennissers van 19 of 20 jaar die de belofte met zich meedroegen. „Neem een Dimitrov, die was op dezelfde leeftijd niet minder. Maar Federer heeft snel ongelooflijke stappen gemaakt, met name door steeds de juiste keuzes te maken. Het aantrekken van fitnesscoach Pierre Paganini is van belang geweest. Federer heeft jarenlang geen blessures gehad.”

Bij hun tweede ontmoeting op de baan, in 2002 in Rosmalen, was Federer inmiddels al een top 5-speler terwijl Krajicek zijn eerste partij speelde na twintig maanden blessureleed. „Ik was vooral met mezelf bezig en was blij dat ik hem in de tweede set tot 5-5 kon bijbenen. Dat was ook de insteek toen, terwijl ik twee jaar eerder nog dacht: die moet ik kunnen hebben.”

Federer met de trofee in Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

Rotterdam

Krajicek stopte in 2003, het jaar waarin Federer zijn eerste van acht titels op Wimbledon veroverde, en werd toernooidirecteur van het ABN AMRO-toernooi. Hij zag de Zwitser het toernooi in 2005 winnen, maar daarna duurde het zeven jaar voordat Federer Rotterdam nog eens aandeed. In plaats van een breed deelnemersveld met enkele top 10-spelers had Krajicek alles op de komst van Federer gezet. „Toen hij in de halve finales tegen Davidenko dreigde te verliezen, kneep ik hem wel.”

Zes jaar later keerde Federer uitgerekend in Rotterdam terug aan kop van de wereldranglijst. Na een zege in de kwartfinales op Robin Haase. Krajicek: „Waarbij Robin een groot compliment verdient. Hij was verre van fit maar won de eerste set. Daarna ging het niet meer, maar hij is niet gestopt. Robin voelde dat dat niet de manier was waarop Federer nummer 1 zou worden.”

Stiekem hoopt Krajicek dat Federer zich volgend jaar zo fit voelt om toch nog een keer aan Wimbledon deel te nemen. „Je hoeft op gras echt niet twintig partijen in de benen te hebben.”