Gemeente akkoord met thuiswedstrijd Spakenburg in beker tegen PSV

De amateurs van Spakenburg zijn heel verrassend doorgedrongen tot de laatste vier in het bekertoernooi. De ploeg van trainer Chris de Graaf, die uitkomt in de tweede divisie, schakelde al twee clubs uit de Eredivisie uit. Spakenburg won in de tweede ronde met 3-2 bij FC Groningen en zegevierde vorige week in De Galgenwaard tegen FC Utrecht met 4-1.

Bij de loting van afgelopen zaterdag kregen de ’Blauwen’, de bijnaam van Spakenburg, een thuiswedstrijd tegen PSV toebedeeld. De club moest echter wel toestemming van de gemeente krijgen om de halve finale op het eigen sportpark af te werken. Spakenburg is van plan het stadion uit te breiden met tijdelijke tribunes, waardoor zo’n 8000 toeschouwers aanwezig kunnen zijn.

De andere bekerfinalist komt uit het duel tussen Feyenoord en Ajax. Dat duel wordt vermoedelijk op 5 of 6 april gespeeld in De Kuip.