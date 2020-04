Video: Phil Taylor steekt Boris Johnson hart onder de riem

In Engeland werd dinsdagavond om 20.00 uur geklapt voor Johnson. ,,Come on Boris. I have got the power, you have”, sprak Taylor, die tijdens zijn dartscarrière door het leven ging als ’The Power’. Middels het gebruiken van zijn bijnaam wenst de 59-jarig voormalig wereldkampioen Johnson sterkte in zijn herstel.

Na het uitspreken van zijn klapte Taylor twintig seconden zijn handen stuk. „Zo laat ik mijn waardering voor Boris Johnson zien”, schreef de Engelsman bij de video op zijn twitteraccount. „Kom op, je kan dit virus verslaan.”