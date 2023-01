Smith maakt einde aan dartsprookje Clemens en is eerste WK-finalist

Beide darters schoten als een raket uit de startblokken in de halve eindstrijd. Zo won Smith (32) de eerste set met een gemiddelde van ruim 110, vier keer de maximale score van 180 en een finish van 106. Clemens (39) leek, vol van vertrouwen na zijn overtuigende zege op Gerwyn Price een dag eerder, niet onder de indruk en greep direct set nummer twee.

’Bully Boy’ Smith en ’German Giant’ Clemens maakten er vervolgens een heerlijk gelijkopgaande partij van. Smith pakte set drie, met een gemiddelde opnieuw ruim boven de 100, waarna Clemens in set vier weer counterde. Ook in die set regende het 180’ers, waardoor het publiek steeds nadrukkelijker ging schreeuwen om de eerste negendarter van het toernooi.

Cruciale break

Die viel voorlopig niet, al liet Smit de fans in het vervolg van de partij enkele malen wel hopen. Het was dan ook diezelfde Smith die het eerste echte gat in de wedstrijd wist te slaan, door bij 3-2 als eerste een ’set-break’ te plaatsen. Dat deed hij door 83 uit te gooien met een finish op bullseye. Clemens bleef qua scores goed bij, maar moest op cruciale finishes nét zijn meerdere erkennen in de Engelsman.

Smith verzilverde die break in de volgende set direct en met 5-2 lag de weg naar de finale volledig open, terwijl zijn gemiddelde nog altijd op 101.6 lag en zijn totaal aan 180’ers was opgeschroefd naar zeventien stuks.

De laatste set was een vlot gelopen race. Smith kon bij 2-1 in legs aanleggen voor een finish van 58 en gooide zich met zijn eerste matchdart naar de eindstrijd op woensdagavond.

Machine

„Ik speelde opnieuw een goede wedstrijd”, reageerde Clemens die met een cheque van 100.000 pond (112.000 euro) naar Duitsland vertrekt. „Maar ik speelde tegen een machine. Ik had het gevoel dat hij alleen maar 180 gooide.”

Smith stuit dinsdagavond in de finale op Van Gerwen of Dimitri Van den Bergh uit België. Die halve eindstrijd wordt maandagavond nog gespeeld. „Het wordt mijn derde WK-finale in vijf jaar”, besefte de Engelsman. „Ik zal er alles aan doen om te winnen. Het maakt mij niet uit of ik tegen van Gerwen of Van den Bergh gooi. Als ik veel raak gooi, dan word ik wereldkampioen.”