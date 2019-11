Padt hoopt dat Koeman hem vergeeft

Voor even mocht hij zich derde doelman van Nederland noemen, toen hij de concurrentiestrijd met AZ-sluitpost Marco Bizot had gewonnen. Tot het bewuste treinincident. „Ik zat erbij, maar heb het zelf verpest”, zegt hij tegen Fox Sports. „Ik kreeg een belletje dat het beter was dat ik er even niet meer bij zou zijn. Ik heb zelf die domme fout gemaakt en het boetekleed daarvoor aangetrokken.”

Maar sindsdien had Koeman hem niet meer nodig. „Ik heb niets meer gehoord. Je hoopt door goed te presteren een nieuwe kans te krijgen. Maar ja, er is ook concurrentie. Andere keepers doen het goed. Ook Tim Krul in Engeland. Het enige wat ik kan doen is mijn best doen en hopen dat ik vergeven word.”

Toch heeft het Padt wel parten gespeeld. „Zoiets neem je mee naar huis, het knaagt aan je. Dat je zo stom kunt zijn om zoiets uit handen te geven. Maar niet alleen het Nederlands elftal, ook de aanvoerdersband bij de club. Dat heeft mij pijn gedaan. Dat zag je bij vlagen ook terug in bepaalde wedstrijden. Ik keepte te wisselend, terwijl je als keeper constant wilt zijn.”

