Sport Kort: Nieuwe editie Nations League van start in juni 2022

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Kipruto wint 125e editie van marathon in Boston

17.55 uur: De Keniaan Benson Kipruto heeft de 125e editie van de marathon in Boston op zijn naam geschreven. De Afrikaanse hardloper zegevierde in een tijd van 2 uur, 9 minuten en 51 seconden. Het was zijn eerste overwinning in één van de zes grote marathons. Chicago, Tokio, Londen, Berlijn en New York zijn de andere majors in deze atletiekdiscipline.

Kipruto won in mei ook al de marathon van Praag. In Boston ging de 30-jarige atleet er op minder dan 10 kilometer voor het einde vandoor waarna hij solo over de finish kwam, luid bejubeld door het publiek in de straten van de Amerikaanse stad. De Ethiopiër Lemi Berhanu, die in 2016 de beste was in Boston, eindigde als tweede op 46 seconden van de winnaar. Zijn landgenoot Jemal Yimer kwam kort achter hem als derde binnen.

Bij de vrouwen zegevierde Diana Kipyogei, eveneens uit Kenia. Ze finishte in een tijd van 2.24.45. Haar landgenoten Edna Kiplagat (2.25.09) en Mary Ngugi (2.25.20) haalden eveneens het podium. Kiplagat zegevierde in 2017 in Boston.

De marathon in Boston is de oudste jaarlijkse marathon ter wereld. Deze befaamde wedstrijd wordt normaal in april afgewerkt, maar door de coronapandemie moest het hardloopfestijn naar oktober worden verschoven. Vorig jaar ging de marathon van Boston niet door.

Lutsenko wint Coppa Agostoni

16.48 uur: Alexey Lutsenko heeft de Coppa Agostoni op zijn naam geschreven. De renner van Astana klopte in een sprint met twee Matteo Trentin. De Italiaan liet zich aftroeven, terwijl hij normaliter de veel betere sprinter is van de twee.

Nadat het duo in de finale weggereden was uit een groep van zeven, met onder andere Alejandro Valverde, leek Trentin de zege voor het grijpen te hebben. Hij liet zich op een paar honderd kilometer van zijn geboortestreek in de luren leggen en reageerde veel te laat, toen Lutsenko begon met sprinten.

Trentin zijn ploeggenoot bij UAE Team Emirates, Alessandro Covi, werd derde.

Derde editie Nations League begint in juni 2022

16.40 uur: De derde editie van de Nations League begint in juni 2022. Er staan dan vier speeldagen gepland, na afloop van de nationale competities. In hetzelfde jaar wordt het WK van 21 november tot 18 december in Qatar gehouden. De loting voor de Nations League vindt op 16 december plaats in het Zwitserse Montreux.

De eerste vier speeldagen staan op de agenda tussen 2 en 14 juni. De spelers hebben dan net het seizoen met hun club afgesloten. De laatste twee speeldagen zijn gepland voor eind september. De vier groepswinnaars van de A-divisie spelen de Final Four, die tussen 14 en 18 juni 2023 op een nog nader te bepalen locatie zal worden gehouden.

Portugal (2019) en Frankrijk, dat Spanje in de finale afgelopen zondag in Milaan met 2-1 versloeg, wonnen de eerste twee edities van de competitie, die is opgezet als alternatief voor oefenwedstrijden.

Vierde periode van Scolari bij Grêmio eindigt al na drie maanden

13.06 uur: De vierde periode van Luiz Felipe Scolari als hoofdtrainer van de Braziliaanse voetbalclub Grêmio is al na drie maanden ten einde gekomen. De club uit Porto Alegre heeft het contract van de 72-jarige Scolari beëindigd. Grêmio stond in de degradatiezone toen Scolari, die als bondscoach met Brazilië in 2002 het WK won, in juli werd aangesteld en sindsdien gaat het niet veel beter.

Scolari is de trainer met de meeste wedstrijden op de bank bij Grêmio. De Braziliaan ging daar in 1987 voor het eerst aan de slag. Tijdens zijn tweede periode, van 1993 tot 1996, werd de club kampioen en veroverde het ook de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse variant van de Champions League. In de strijd om de wereldbeker voor clubs legde de ploeg van Scolari het na strafschoppen af tegen Ajax.

De Braziliaan was daarna twee keer bondscoach van de nationale ploeg, werkte als bondscoach ook in Portugal en was trainer van onder meer Chelsea.

Internationale hockeybond twijfelt na controverse over verkiezing

11.51 uur: De internationale hockeybond FIH gaat analyseren of de jaarlijkse verkiezing van de beste spelers en coaches in de toekomst anders moet. Vooral in België ontstond vorige week ophef omdat alle prijzen naar India gingen, terwijl Nederland bij de vrouwen en België bij de mannen afgelopen zomer olympisch kampioen werden. „Eerlijk gezegd weet ik niet of hier sowieso een ideaal proces voor is”, zegt directeur Thierry Weil van de FIH.

Volgens Weil komen de verrassende resultaten door het lage aantal stemmen vanuit de nationale bonden. Daarvan stemde maar ongeveer de helft. „Uit onze analyse zal moeten blijken waarom dit is gebeurd.”

Opvallend was het hoge percentage publieksstemmen voor de genomineerden uit India. Daar lag het volgens Weil echter in ieder geval niet aan. De stemmen van de fans telden samen met die van de spelers voor 25 procent mee. De stemmen van de nationale bonden, vertegenwoordigd door de aanvoerders en coaches, telden voor 50 procent mee voor het eindresultaat. Die van internationale hockeyjournalisten voor 25 procent.

Sasnovitsj verslaat weer een grandslamkampioene in Indian Wells

10.26 uur: Aliaksandra Sasnovitsj uit Belarus had al vliegtickets geboekt voor de reis terug naar huis, maar de nummer 100 van de wereld blijft voorlopig in Indian Wells. Sasnovitsj (27) versloeg met Simona Halep opnieuw een grandslamkampioene op het toptoernooi in Californië. In de tweede ronde had ze al Emma Raducanu geklopt, de Britse tiener die onlangs stuntte door de US Open te winnen.

„Na de loting zag ik dat ik in het kwart zat bij drie grandslamkampioenen. Ik had mijn tickets naar huis dus al geboekt”, zei Sasnovitsj. Ze rekende eerst in twee sets af met Raducanu (6-2 6-4) en was zondagavond ook met 7-5 6-4 te sterk voor Halep, de voormalig nummer 1 van de wereld uit Roemenië die twee grandslamtitels op zak heeft. „Vooraf dacht ik: ik heb 30 procent kans, zij 70 procent. Ik ben gewoon de baan op gegaan om te genieten. En wauw, ik heb gewonnen”, zei de tennisster uit Minsk.

Sasnovitsj staat in de vierde ronde wederom tegenover een grandslamkampioene, landgenote Victoria Azarenka. De tweevoudig winnares van de Australian Open klopte de als zevende geplaatste Petra Kvitova uit Tsjechië met 7-5 6-4. Kvitova, twee keer winnares van Wimbledon, had een ronde eerder Arantxa Rus uitgeschakeld.

De 19-jarige Leylah Fernandez, die op de US Open de finale verloor van Raducanu, bereikte de vierde ronde met een knappe zege op Anastasia Pavlioetsjenkova. De Canadese versloeg de als negende geplaatste Russin in drie sets: 5-7 6-3 6-4.

Zverev na ’beste seizoen’ als vierde naar ATP Finals

07.54 uur: De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich verzekerd van deelname aan de ATP Finals, het toernooi voor de beste acht spelers van dit seizoen. Zverev (24) doet voor het vijfde jaar op rij mee aan het slottoernooi. De Duitser pakte in 2018 de hoofdprijs in Londen.

Zverev is na Novak Djokovic, Daniil Medvedev en Stefanos Tsitsipas de vierde tennisser die een startbewijs heeft bemachtigd voor de ATP Finals. Het toernooi vindt van 14 tot en met 21 november plaats in Turijn.

De Duitser boekte dit jaar al vier toernooizeges. Zverev zegevierde in Acapulco en won de masterstoernooien van Madrid en Cincinnati. Hij pakte ook olympisch goud in Tokio. Op Roland Garros en de US Open haalde de nummer 4 van de wereld de halve finales, waarin hij het moest afleggen tegen respectievelijk Tsitsipas en Djokovic.

„Dit is mijn beste seizoen tot nu toe, ik ben heel blij dat ik me heb gekwalificeerd voor de ATP Finals”, aldus Zverev, die zondag in Indian Wells de derde ronde haalde, waarin hij het gaat opnemen tegen Andy Murray. Tegen de Duitser loopt een onderzoek door de ATP naar huiselijk geweld, na beschuldigingen van zijn Russische ex-vriendin.