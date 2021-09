Bijzonder record voor Eran Zahavi: PSV-spits is meest scorende speler ooit uit Israël

De spits van PSV trof in het gewonnen WK-kwalificatieduel van Israël met de Faeröer-eilanden (4-0) drie keer doel, en schoot zich daarmee de Israëlische recordboeken in. De 34-jarige Zahavi is nu met 337 doelpunten in zijn loopbaan als profvoetballer de meest trefzekere Israëliër ooit. 22 goals van dat totaal maakte Zahavi in het shirt van PSV.

Maar waar de rechtspoot wel de meest scorende speler uit Israel is, heeft hij nog niet het record van de nationale ploeg van Israël in handen. Mordechai Shpigler kwam in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw tot 33 interlandgoals, waar Zahavi er nu 29 van heeft genoteerd.

De komende dagen krijgt Zahavi nog twee kansen om het record van Shpigler te benaderen. Zaterdag neemt Israël het in eigen huis op tegen Oostenrijk, terwijl dinsdag het bezoek aan Denemarken op de rol staat. Israël, waar ook Vitesse-rechtsback Eli Dasa deel van de selectie uitmaakt, staat met 7 punten op de tweede plaats in kwalificatiegroep F. Denemarken gaat met 12 punten aan de leiding.

