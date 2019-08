Tottenham en VAR zitten City opnieuw dwars

De ingevallen Jesus vierde de winnende goal al met de fans, maar de VAR keurde het doelpunt af. Jesus had de bal voor zijn voeten gekregen via de hand van Aymeric Laporte. Het veel sterkere City stond twee keer op voorsprong. Raheem Sterling maakte er na 20 minuten met een bekeken, diagonale kopbal 1-0 van en drie minuten later maakte Erik Lamela al gelijk.

Sergio Agüero nam na een goede voorzet van Kevin De Bruyne met een intikker de 2-1 voor zijn rekening, maar de ingevallen Lucas Moura voorkwam met het hoofd een zege van City. Tottenham is de laatste club die City heeft weten te verslaan. In april wonnen de Spurs in de Champions League met 1-0 in Londen.

City en Tottenham hebben beide nu vier punten. City won vorige week bij West Ham United (0-5) en Tottenham won thuis met 3-1 van Aston Villa.

