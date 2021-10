Eran Zahavi moet wijken voor Carlos Vinicius in PSV-basis

Carlos Vinicius begint in de PSV-basis. Ⓒ ANP/HH

PSV verdedigt in de derde speelronde van de Europa League de koppositie in groep B. De Eindhovenaren nemen het vanaf 21.00 uur op tegen AS Monaco. Beide clubs hebben na twee duels 4 punten.