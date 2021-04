Ajax lijkt kampioensfeest iets te moeten uitstellen na gelijkspel tegen FC Utrecht

Zonder sterkhouder Davy Klaassen en de uitblinker in de bekerfinale Antony nam Ajax het op tegen FC Utrecht. Daarvoor in de plaats speelden Mohamed Kudus en David Neres. Utrecht startte zonder de al langer uitgeschakelde Bart Ramselaar en Justin Hoogma.

Ajax begon sterk en had al vroeg een kansje voor Dusan Tadic, maar het was FC Utrecht dat op voorsprong kwam. Nicolas Tagliafico zette een wilde tackle in, waarbij hij Gyrano Kerk raakte. Na ingrijpen van de VAR mochten de bezoekers een strafschop nemen, die Simon Gustafson feilloos benutte.

Weinig echte kansen

Daarna hadden de Amsterdammers moeite om de Utrechtse defensie open te spelen, terwijl er soms gevaarlijk gecounterd werd. Zo werd de 0-2 van Kerk afgevlagd wegens buitenspel. Ajax kwam lange tijd niet veel verder dan twee vrije trappen van Ryan Gravenberch. Na ruim een halfuur kwam de ploeg er nog eens voetballend door, maar David Neres wist na lang twijfelen niet te scoren. Een minuut later redde Eric Oelschlägel fraai op een kopbal van Sebastien Haller. Maar buiten die korte periode had Utrecht het goed onder controle en gaf het met een gesloten defensie vooral heel weinig ruimte weg.

Ondanks veel balbezit voor Ajax kwam het eerste echte gevaar na rust van FC Utrecht. Adam Maher krulde een vrije trap net langs de verkeerde kant van de paal. Erik ten Hag besloot niet veel later de aanvankelijk gespaarde Antony en Klaassen te brengen. Dat sorteerde gelijk effect. Klaassen leek te scoren maar werd afgevlagd vanwege buitenspel, Hoewel het er in de herhaling veel van weg had dat dit niet het geval was, greep de VAR niet in. Even later kopte Edson Alvarez de bal op de lat.

De Mexicaan tekende een goede twintig minuten voor tijd alsnog voor de 1-1, toen hij een voorzet van Tadic voor zijn voeten vond. Ajax ging op jacht naar de voorsprong en kwam via Klaassen een keer akelig dichtbij. Toch gaf Utrecht uiteindelijk weinig weg, waardoor het met een punt in de tas de bus in stapt.