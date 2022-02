Video: Prachtig eerbetoon aan overleden Wim Jansen in De Kuip

Binnenland

Slachtoffer van steekpartij in woning Oudewater overleden, acht mensen aangehouden

Een slachtoffer van een steekpartij in een woning in het Utrechtse Oudewater is overleden. De politie Utrecht zegt acht aanhoudingen te hebben verricht. Burgemeester Danny de Vries van Oudewater spreekt van een „afschuwelijk, verdrietig steekincident” onder arbeidsmigranten.