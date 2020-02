Onwaarschijnlijke comeback bezorgt FC Utrecht thuiszege op FC Twente

De omstandigheden waaronder gespeeld moet worden, waren lastig in Utrecht door de harde wind en het gladde veld. FC Twente, dat vorige week een enorme boost voor het zelfvertrouwen kreeg door de 2-0 zege op AZ, ging daar beter mee om dan de thuisploeg. Mede door de omstandigheden waren er tal van ‘comedy capers’-momenten in het kwaliteitsarme maar levendige duel. Zo maaide FC Utrecht-doelman Jeroen Zoet over de bal heen, gleed FC Twente-doelman Joël Drommel onderuit op het moment dat hij de bal wilde trappen en ging FC Utrecht-verdediger Urby Emanuelson in de fout, waardoor hij Giorgi Aburjania een enorme kans bood.

Het foutenfestival leek lang af te stevenen op een doelpuntloos gelijkspel, maar in de tweede helft drong FC Twente steeds nadrukkelijker aan. Een goede aanval en dito voorzet van Queensy Menig bracht Haris Vuckic in stelling en de topscorer van FC Twente maakte zijn tiende Eredivisiegoal van dit seizoen.

Gyrano Kerk van FC Utrecht dwarsboomt Noa Lang van FC Twente. Ⓒ ANP Sport

Met de debuterende Jonas Arweiler als vervanger van Jean-Christophe Bahebeck in de ploeg probeerde FC Utrecht het tij nog te keren, maar de thuisploeg slaagde er aanvankelijk niet in om een vuist te maken. Pas in de absolute slotfase wist FC Utrecht met opportunistisch spel gevaar te stichten. Eerst was het Gyrano Kerk die profiteerde van een misverstand in de FC Twente-defensie tussen verdediger Julio Pleguezuelo en doelman Joël Drommel, waarna in de absolute slotfase Arweiler de bal van dichtbij tegen het net kon schieten. En zo won FC Utrecht een wedstrijd, die lange tijd niks leek op te leveren. Met het oog op de Europese ambities van de ploeg van trainer Van den Brom, die vanwege een schorsing op de tribune zat, een broodnodige zege, want in de vier voorgaande wedstrijden dit kalenderjaar had FC Utrecht pas éénmaal gewonnen.

De druiven waren zuur voor FC Twente, dat lange tijd de meeste aanspraak maakte op de zege, vlak voor tijd nog voor stond en ook nog eens twee goals (terecht) afgekeurd zag worden vanwege buitenspel.

