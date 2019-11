Ajax ruim langs Heracles

De beginfase van de wedstrijd deed de ploeg uit Almelo uitstekend mee. Sterker nog, met hoog drukzetten en de nodige kansen werd Ajax-doelman André Onana met enige regelmaat onder vuur genomen, maar tot treffers leidde dit niet.

Nadat de Amsterdammers wat vaker bij het doel van Heracles kwamen, was het ook in de 27e minuut raak. Ziyech vond - op praktisch identieke wijze als bij de afgekeurde treffer van Promes in de Champions League-thuiswedstijd tegen Chelsea - zijn kompaan voorin. Nu was het geen buitenspel: 1-0. Cyril Dessers kreeg nog wel een uitstekende kans na een verkeerde terugspeelkopbal van labyad, maar Onana stond zoals wel vaker bij Ajax, zijn mannetje.

Na rust eenzelfde spelbeeld. Labyad besliste de wedstrijd al snel na rust in de 56e minuut. Vijf minuten later was het weer de tandem Ziyech-Promes die het verschil maakte. Niet alleen in de Eredivisie, maar ook in de Champions League weten de twee elkaar goed te vinden. Promes is nu gedeeld topscoorder in de Eredivisie, met Donyell Malen.

In de slotfase maakte invaller Sergino Dest er nog 4-0 van. Dest ging in de blessuretijd echter nog de mist in, Dessers maakte hier gebruik van: 4-1.

Het enige slechte nieuws voor trainer Erik ten Hag was het uitvallen van Noussair Mazraoui.