Maak kans op kaarten afscheid in Barney Dome

Ziggo Dome wordt volgend jaar op zaterdag 8 februari omgedoopt tot Barney Dome. Dartshelden van weleer, zoals Phil Taylor, Ritchie Burnett, Martin Adams, Wayne Mardle en Bobby George komen naar Amsterdam om met hun voormalige rivaal Van Barneveld herinneringen op te halen. Ook zullen zij op het podium hun dartskunsten vertonen, waarbij zij aan bekende Nederlanders worden gekoppeld. Zo zullen ook voormalig topvoetbllers Robin van Persie en Rafael van der Vaart een pijltje gooien. Diverse artiesten, waaronder de band Navarone, zorgen voor de muzikale omlijsting.

Van Barneveld voelt zich vereerd en dankbaar. „Dat zegt toch wel iets wat je voor de sport in Nederland hebt gedaan en voor de hele maatschappij. Er zullen weinig mensen ontgaan zijn wat Barney doet. Een enkeling zal zeggen die ken ik niet. Ik laat me op die avond verder verrassen en kijk uit naar het weerzien met enkele mensen die ik tijdens mijn carrière heb leren kennen.” Hij verheugt zich vooral ook op de demonstratiepartijen met de BN’ers. In het verleden vormde hij op het trainingscomplex van Manchester United al eens een koppel met Van Persie. „Dat belooft zeker een spektakel te worden.”

