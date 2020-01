Khabib Nurmagomedov steekt draak met trotse Conor McGregor

McGregor maakte op 19 januari zijn rentree in de UFC en deed dat met verve. In het weltergewicht was hij al na 40 tellen klaar met zijn opponent Donald Cerrone. Door die (T)KO ging de Ier de geschiedenisboeken in als de eerste kooivechter die in drie verschillende gewichtsklassen een gevecht voortijdig weet te beslissen.

Na het gevecht uitte McGregor hoe trots hij was op zijn prestaties. Dat is ook zijn aartsvijand Nurmagomedov opgevallen. De twee hebben samen al een behoorlijke historie. In 2018 stonden zij tegenover elkaar in de octagon en toen trok de Rus aan het langste eind.

Nurmagomedov vond de uitspraken van McGregor allerminst indrukwekkend en plaatste een foto op zijn Twitter, waar bij hij de Ier weer even op zijn plek zette. Op drie verschillende foto’s is te zien dat McGregor in drie gewichtsklassen telkens op dezelfde manier gepakt wordt door zijn opponent. Namelijk met een rear naked choke, ofwel via een nekklem.

Het zal opnieuw voor olie op het vuur zorgen en de relatie tussen McGregor en Nurmagomedov niet verbeteren. Een rematch is haast onvermijdelijk, zo zegt McGregor zelf.