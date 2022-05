Novak Djokovic dankzij duizendste tenniszege naar finale in Rome

De 34-jarige Djokovic is de vijfde speler in de open era die de mijlpaal van duizend overwinning weet te bereiken. Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) en Rafael Nadal (1051) gingen hem voor. Na afloop ontving de nummer 1 van de wereld een grote taart op het centercourt van het Foro Italico.

Djokovic liep snel uit naar een 4-0-voorsprong en het werd uiteindelijk 5-1. Ruud won vervolgens drie games op rij, waarna Djokovic op eigen service zijn tweede setpunt benutte. In de tweede set won hij na een 3-2-achterstand de laatste vier games.

Djokovic kan het toernooi in de Italiaanse hoofdstad voor de zesde keer winnen. Vorig jaar verloor hij in de finale van Rafael Nadal, die dit jaar werd uitgeschakeld door de Canadees Denis Shapovalov.

Tsitsipas

Dan moet Djokovic zondag in de finale afrekenen met de Griek Stefanos Tsitsipas, die eerder op de dag Alexander Zverev in drie sets had verslagen. Het werd 4-6 6-3 6-3 voor de nummer 5 van de wereld, die zondag opgaat voor zijn derde masterstitel.

Na 2 uur en 29 minuten maakte Tsitsipas het af met een lovegame, op de service van Zverev. De Duitser, die een wat vermoeide indruk maakte, besloot het duel met een misser met zijn backhand. Hij noteerde 41 onnodige fouten op de hoofdbaan van het Foro Italico.

Stefanos Tsitsipas in actie in Rome Ⓒ ANP/HH

De 23-jarige Tsitsipas revancheerde zich voor de partij van vorige week in Madrid. Toen won Zverev, die twee plekken hoger staat op de wereldranglijst, in drie sets (6-4 3-6 6-2).

Zverev kan zich gaan voorbereiden op Roland Garros. Het tweede grandslamtoernooi van het jaar begint op zondag 22 mei.

Swiatek blijft maar winnen en staat in finale in Rome

Iga Swiatek heeft zaterdag de finale bereikt van het hoog aangeschreven toernooi van Rome. Dat deed de Poolse nummer 1 van de wereld met een overtuigende zege op de Belarussische Aryna Sabalenka. Swiatek had 1 uur en 19 minuten nodig voor een zege in twee sets: 6-2 6-1.

Swiatek heeft inmiddels 27 partijen op rij niet verloren. Die reeks begon met toernooiwinst in Doha, waarna ze ook de beste was in Indian Wells, Miami en Stuttgart. Voor het toernooi van Madrid zegde ze eind april af wegens een schouderblessure. Swiatek volgde eerder dit jaar Ashleigh Barty op als leidster van de wereldranglijst, nadat de Australische haar loopbaan onverwacht had beëindigd.

Er staat geen maar op Iga Swiatek. Ⓒ ANP/HH

Swiatek gaf op het gravel van Rome haar tegenstandster Sabalenka geen enkele kans. De nummer 8 van de wereld kreeg naarmate de partij vorderde last van een blessure en moest zich op de baan laten behandelen aan haar zij. De 20-jarige Poolse neemt het in de finale op tegen de winnares van de partij tussen de Tunesische Ons Jabeur en de Russische Daria Kasatkina.

Ons Jabeur

De 20-jarige Poolse neemt het in de finale op tegen de Tunesische Ons Jabeur, die tegen de Russische Daria Kasatkina een wedstrijdpunt overleefde. Jabeur (27) won uiteindelijk met 6-4 1-6 7-5. Kasatkina serveerde bij 5-4 voor de wedstrijd en was in die game ook één punt verwijderd van een plek in de finale. Op matchpoint sloeg Jabeur echter een forehand op de lijn. Niet veel later had ze de zege binnen en verliet Kasatkina het centercourt gedesillusioneerd.

Vrijdag had Jabeur zich in de kwartfinales al teruggeknokt na een 6-1 5-2-achterstand tegen Maria Sakkari.

Vorig jaar ging de titel in Rome naar Swiatek, die in de finale de Tsjechische Karolina Pliskova geen game gunde

Schuurs geeft voorsprong weg en mist finale in Rome

Demi Schuurs is er op het prestigieuze WTA-toernooi van Rome ondanks een riante voorsprong niet in geslaagd door te dringen tot de finale van het dubbelspel. De Russinnen Veronika Koedermetova en Anastasija Pavlioetsjenkova waren met 1-6 7-6 (6) 10-7 te sterk voor Schuurs en haar Amerikaanse dubbelpartner Desirae Krawczyk.

Schuurs (28) en Krawczyk (28), die vorige week in Madrid wel de finale haalden, stonden met 6-1 5-2 voor. Ze lieten in totaal drie wedstrijdpunten onbenut; twee bij 5-2 in de tweede set en één in de tiebreak van de tweede set.

Vier jaar geleden wist Schuurs het graveltoernooi in Rome te winnen. Ze vormde toen een duo met de Australische Ashleigh Barty, die onlangs haar loopbaan beëindigde.