Sport Kort: Celtics leven nog in play-offs NBA

Basketbal: Celtics leven nog in play-offs NBA

08.27 uur: De basketballers van Boston Celtics zijn nog in de race voor de finale van de NBA. De ploeg won in de play-offs wedstrijd vijf in de best-of-seven tegen Miami Heat met 121-108 en bracht de achterstand terug naar 3-2.

De Celtics en Heat strijden om de titel in de Eastern Conference. De winnaar speelt in de finale van de NBA tegen de winnaar van de Western Conference. In de strijd om de titel in die divisie leidt Los Angeles Lakers met 3-1 tegen Denver Nuggets.

De ploeg uit Boston moest in het vijfde treffen met Miami terugkomen van een achterstand. Heat leidde halverwege met 58-51. In het derde kwart zetten de Celtics aan en overklasten ze Miami. De stand met ingaan van het vierde en laatste kwart was 92-83 in het voordeel van Boston. In de laatste periode van 12 minuten liep Boston zelfs verder uit.

Jayson Tatum was topscorer bij de Celtics met 31 punten. Jaylen Brown maakte 28 punten. Goran Dragic was de beste schutter bij Miami met 23 punten.

Wielersport: Oranje op jacht naar vierde wereldtitel op een rij

07.45 uur: De Nederlandse wielrensters vormen zaterdag in de wegwedstrijd bij de WK in het Italiaanse Imola de te kloppen ploeg. Met Anna van der Breggen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de topfavoriete in de ploeg na haar zege donderdag op de individuele tijdrit.

Daar is met Annemiek van Vleuten op het laatste moment nog een kanshebster bijgekomen. De titelverdedigster leek door een val in de Giro Rosa de wereldtitelstrijd te moeten missen, maar met een brace om de gebroken linkerpols gaat ze zaterdag om 12.35 uur alsnog van start.

Dat de Oranje-vrouwen als favoriet voor de titel worden gezien is uit historisch oogpunt niet vreemd. De laatste drie jaar ging de regenboogtrui naar een Nederlandse wielrenster met achtereenvolgens Chantal Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten. Met Marianne Vos heeft de ploeg bovendien nog een drievoudig wereldkampioene, die in de Giro Rosa met drie ritzeges goede vorm toonde.

De concurrentie kan onder andere komen van de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Britse Lizzie Deignan. De Poolse Katarzyna Niewiadoma, tweede achter Van der Breggen in de Giro Rosa, geldt als een outsider. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur.