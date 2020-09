Sport Kort: Rossi ook volgend seizoen in de MotoGP

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Motorsport: Rossi verlengt carrière MotoGP met één jaar

13.16 uur: Valentino Rossi heeft de knoop doorgehakt en zijn handtekening gezet onder een éénjarig contract bij Petronas Yamaha, het satellietteam van het fabrieksteam van Yamaha in de MotoGP. Het betekent dat de negenvoudig wereldkampioen ook in 2021 is te bewonderen in de koningsklasse van de motorsport. Het wordt zijn 26e seizoen in het wereldkampioenschap wegrace.

De 41-jarige Rossi liet al eerder doorschemeren dat hij nog een jaar wilde doorgaan. Hij vond het door corona geplaagde seizoen geen passende afsluiting van zijn ongekend succesvolle carrière, waarin hij 115 Grand Prixs won, waarvan 89 in de MotoGP.

Bij het fabrieksteam van Yamaha is volgend jaar geen plaats. Zijn plek wordt overgenomen door de Franse opkomende ster Fabio Quartararo. Yamaha bood hem een plek bij het satellietteam, zodat hij toch verzekerd is van de beste hulp van de Japanners. Hij vormt een team met landgenoot Franco Morbidelli.

„Ik heb veel nagedacht voordat ik deze beslissing nam, omdat de uitdaging steeds moeilijker wordt. Om aan de top te staan in de MotoGP moet je veel en hard werken, elke dag trainen en leven als een sportman, maar ik vind het nog steeds leuk en ik wil nog steeds rijden”, zei Rossi.

Atletiek: Wereldatletiekbond gunt Rusland meer tijd voor herstelplan doping

12.31 uur: De mondiale atletiekbond World Athletics heeft de Russische atletiekfederatie vijf maanden extra gegeven om de vereiste hervormingen door te voeren in het dopingbeleid. Het herstelplan moet nu op 1 maart 2021 klaar zijn. Zo niet, dan dreigen nieuwe sancties.

De Russische atletiekbond (RusAF) is sinds eind 2015 geschorst, nadat bewijs was gevonden voor grootschalig en gestructureerd dopinggebruik. Atleten uit Rusland zijn daarom al jaren niet welkom bij internationale evenementen. Alleen als ze konden aantonen dat ze hun sport volledig dopingvrij beoefenden en geen dopingverleden hadden, mochten ze onder neutrale vlag meedoen.

Rusland maakte in augustus 6,3 miljoen dollar over aan World Athletics, de boete die het land moest overmaken voor alle dopingschandalen. RusAF moest voorts vóór 30 september een plan indienen waaruit zou blijken dat het land doping ten strengste verbiedt en nultolerantie als uitgangspunt heeft. World Athletics zag de eerste versie van dat plan in en was niet tevreden. Omdat er geen sprake is van onwil, maar van gebrek aan geld en kennis, krijgt RusAF respijt.

Voetbal: Publiek alsnog verboden bij Schalke tegen Werder

11.48 uur: De lokale autoriteiten verbieden alsnog toeschouwers bij het duel zaterdagavond in de Duitse Bundesliga tussen Schalke 04 en Werder Bremen. Het aantal besmettingen met het coronavirus in de stad Gelsenkirchen is boven de kritieke grens gekomen met bijna 40 positieve gevallen op 100.000 inwoners.

Schalke had 11.000 kaarten beschikbaar voor het duel en die waren allemaal verkocht. De club meldde op de website dat de fans hun geld terugkrijgen.

Het is al de derde keer in dit nog prille seizoen in de Duitse competitie dat kort van tevoren clubs gedwongen werden alsnog hun stadions te sluiten voor publiek vanwege de toename van het aantal coronabesmettingen. Het gebeurde vorige week bij Bayern München - Schalke en 1. FC Köln - Hoffenheim.

Voetbal: Jesus van Manchester City minstens drie weken uit roulatie

10.56 uur: De Braziliaanse aanvaller Gabriel Jesus van Manchester City is minstens drie weken uitgeschakeld door een blessure. Het was niet de Engelse club die met het nieuws naar buiten kwam, maar de Braziliaaanse voetbalbond CBF. Jesus was opgeroepen voor de interlands in oktober tegen Bolivia en Peru. De bond meldde ook niet de aard de van de kwetsuur.

Jesus heeft volgens de CBF de blessure opgelopen in het Premier Leagueduel met Wolverhampton Wanderers afgelopen maandag. De 23-jarige aanvaller speelde die wedstrijd de volle negentig minuten mee en scoorde ook nog. Hij mist niet alleen de twee interlands met Brazilië, maar zoals het er nu voorstaat ook de eerstkomende drie wedstrijden van City tegen Leicester, Burnley en Leeds.

De blessure van Jesus is een nieuwe tegenslag voor de ploeg van coach Pep Guardiola, omdat ook Sergio Aguëra onlangs geblesseerd raakte en voor langere tijd uit de roulatie is met knieletsel.

Basketbal: Celtics leven nog in play-offs NBA

08.27 uur: De basketballers van Boston Celtics zijn nog in de race voor de finale van de NBA. De ploeg won in de play-offs wedstrijd vijf in de best-of-seven tegen Miami Heat met 121-108 en bracht de achterstand terug naar 3-2.

De Celtics en Heat strijden om de titel in de Eastern Conference. De winnaar speelt in de finale van de NBA tegen de winnaar van de Western Conference. In de strijd om de titel in die divisie leidt Los Angeles Lakers met 3-1 tegen Denver Nuggets.

De ploeg uit Boston moest in het vijfde treffen met Miami terugkomen van een achterstand. Heat leidde halverwege met 58-51. In het derde kwart zetten de Celtics aan en overklasten ze Miami. De stand met ingaan van het vierde en laatste kwart was 92-83 in het voordeel van Boston. In de laatste periode van 12 minuten liep Boston zelfs verder uit.

Jayson Tatum was topscorer bij de Celtics met 31 punten. Jaylen Brown maakte 28 punten. Goran Dragic was de beste schutter bij Miami met 23 punten.

Wielersport: Oranje op jacht naar vierde wereldtitel op een rij

07.45 uur: De Nederlandse wielrensters vormen zaterdag in de wegwedstrijd bij de WK in het Italiaanse Imola de te kloppen ploeg. Met Anna van der Breggen heeft bondscoach Loes Gunnewijk de topfavoriete in de ploeg na haar zege donderdag op de individuele tijdrit.

Daar is met Annemiek van Vleuten op het laatste moment nog een kanshebster bijgekomen. De titelverdedigster leek door een val in de Giro Rosa de wereldtitelstrijd te moeten missen, maar met een brace om de gebroken linkerpols gaat ze zaterdag om 12.35 uur alsnog van start.

Dat de Oranje-vrouwen als favoriet voor de titel worden gezien is uit historisch oogpunt niet vreemd. De laatste drie jaar ging de regenboogtrui naar een Nederlandse wielrenster met achtereenvolgens Chantal Blaak, Van der Breggen en Van Vleuten. Met Marianne Vos heeft de ploeg bovendien nog een drievoudig wereldkampioene, die in de Giro Rosa met drie ritzeges goede vorm toonde.

De concurrentie kan onder andere komen van de Italiaanse Elisa Longo Borghini en de Britse Lizzie Deignan. De Poolse Katarzyna Niewiadoma, tweede achter Van der Breggen in de Giro Rosa, geldt als een outsider. De finish wordt verwacht rond 16.30 uur.