’Eredivisie ook door bij een totale lockdown’

„Zelfs bij een totale lockdown zou de voetbalbubbel door kunnen gaan. Spelen zonder publiek en trainen onder controle kunnen we ook in een totale lockdown doen. Daar zijn we echt klaar voor. We zullen dan wellicht het binnen zijn nog meer beperken bij de clubs door iedereen thuis te laten douchen en eten, maar verder is alles aanwezig om door te gaan”, aldus Bluyssen.

Plezier voor 4,3 miljoen mensen

„De medische begeleiding is optimaal en door het voortdurende testen signaleren we direct dat er wat aan de hand is. Door al die maatregelen twijfel ik er niet aan dat het superveilig is om door te voetballen. Maar dat is niet het enige. In zo’n situatie zou iedereen nog meer dan nu het geval is thuis moeten zitten. Wij zijn als betaald voetbal bij machte om een grote groep mensen, een groep van 4,3 miljoen voetbalfans, nog wat te geven om over te praten en plezier mee te hebben. Dat is óók de functie van het voetbal. Daarmee zijn we een klein onderdeeltje van perspectief en vertier dat nog wel kan.”

Lees hier het uitgebreide verhaal met manager competitiezaken Jan Bluyssen