Opponent Novak Djokovic: ’Ik was in shock’

Djokovic sloeg uit woede over zijn eigen falen de bal hard tegen de vrouw, die met een gil onderuit ging en naar haar keel greep. Aan een diskwalificatie viel niet te ontkomen voor de Serviër, die na afloop zonder commentaar te geven Flushing Meadows snel verliet. De organisatie liet daarop weten dat hij zowel zijn punten voor de wereldranglijst als zijn verdiende geld dit jaar op de US Open kwijt is.

Zijn Spaanse tegenstander Carreno Busta werd tot zijn eigen verbazing als reglementaire winnaar uitgeroepen van het duel. Op het moment van staken leidde hij verrassend met 6-5 dankzij een serie missers van Djokovic, inclusief drie verspeelde setpoints.

Bekijk ook: Novak Djokovic laat waarschuwingen links liggen

„Ik zag het incident zelf niet”, liet Carreno Busta weten. „Ik vierde met mijn coach het feit dat ik net de service van Djokovic had gebroken. . Dat is wel het laatste wat je verwacht als je tegen Novak speelt. Ik denk dat er geen opzet in het spel was. Het was een kwestie van pech.”

De Duitser Alexander Zverev, die evenals Carreno Busta is doorgedrongen tot de kwartfinales, nam het ook een beetje op voor Djokovic. „Hij sloeg een tennisbal weg en het is dan heel onfortuinlijk dat je daarbij een lijnrechter raakt en ook nog op een gevoelige plek. Er was weinig aan de hand geweest als die bal niemand had geraakt. Het was een kwestie van centimeters. De reglementen zijn hier echter duidelijk over. De supervisors hebben hun werk gedaan. Het pakt heel ongelukkig voor Novak uit. Hij zal hier nog wel even van slag door zijn.”