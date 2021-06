’Astana zet oprichter Alexandre Vinokourov enkele dagen voor Tour-start uit de ploeg’

In het hotel van de Astana-ploeg, niet ver van de Tour-start in Brest, viel om klokslag middernacht de beslissing Vinokourov om persoonlijke redenen onmiddellijk op straat te zetten.

De olympisch kampioen van Londen was in 2006 verantwoordelijk voor de oprichting van Astana en was tot dit seizoen ook de teammanager. Door de komst van de Canadese co-sponsor Premier Tech en een nieuwe managementteam werd zijn invloed dit jaar flink minder.

Als bijkomend gevolg zouden er de voorbij maanden tal van interne conflicten zijn geweest met Vinokourov. De voormalig geletruidrager zag in de voorbije periode twee van zijn vertrouwelingen bij de ploeg al ontslagen worden. Volgens L’Equipe zorgde dat voor de nodige frustraties, die woensdagavond in Brest een nieuw kookpunt bereikten.

De advocaten van Vinokourov hebben al stappen ondernomen om hem terug in de ploeg te krijgen. Zij noemen de reden voor het ontslag ongegrond. De sportieve leiding van de ploeg is momenteel in handen van de Italiaan Giuseppe Martinelli en de Canadees Steve Bauer.

Tour de France

Astana start zaterdag in de Ronde van Frankrijk met Jakob Fuglsang, Alex Aranburu, Stefan de Bod, Omar Fraile, Dimitriy Gruzdev, Hugo Houle, Ion Izagirre en Alexey Lutsenko.