Sport Kort: Alaphilippe en Bennett Tourtroeven Deceuninck-QuickStep

Wielrennen: Alaphilippe en Bennett Tourtroeven Deceuninck - Quick-Step

10.42 uur: De Fransman Julian Alaphilippe en de Ier Sam Bennett zijn de troeven van de Belgische wielerploeg Deceuninck - Quick-Step voor de komende Tour de France. Alaphilippe was vorig jaar een grote smaakmaker met twee etappezeges en veertien dagen drager van de gele trui. Hij krijgt een vrije rol. Bennett wordt uitgespeeld in de sprintetappes.

„Het zal niet meevallen voor Alaphilippe om zijn prestaties van vorig jaar te herhalen, maar dat is ook niet onze insteek. We bekijken het dag voor dag en er zitten genoeg interessante etappes bij voor hem”, aldus ploegmanager Tom Steels over de 28-jarige renner, die vorig seizoen ook opzien baarde met overwinningen in de Strade Bianche, Milaan-Sanremo en de Waalse Pijl. Hij eindigde vorig jaar als vijfde in de Tour.

Bennett won al etappes in de Giro en Vuelta, maar staat nog droog in de Tour. „We zetten in op Sam in de massasprints, ook al is deze Tour niet gemaakt voor de sprinters. Ik zie maar vier echte sprintetappes in drie weken”, aldus Steels.

Deceuninck - Quick-Step, de ploeg die de afgelopen maand twee stevige tegenslagen moest incasseren door zware valpartijen van Fabio Jakobsen en Remco Evenepoel, vult de Tourploeg aan met de Belgen Tim Declercq en Dries Devenyns, de Denen Michael Mørkøv en Kasper Asgreen, de Luxemburger Bob Jungels en de Tsjech Zdenek Stybar.

„Mørkøv is de man die Bennett in de finales door de laatste hectische kilometers moet loodsen, maar Asgreen en Stybar zijn ook zeer belangrijke pionnen in de sprinttrein. Jungels en Devenyns zullen vooral Alaphilippe bijstaan, terwijl Declercq onze wegkapitein is. Hij kan als geen ander de koers lezen en controleren”, aldus Steels.

Wielrennen: Pogacar en Aru voeren Team Emirates aan in Tour

10.07 uur: UAE Team Emirates gaat met twee kopmannen naar de Tour de France: debutant Tadej Pogacar en de ervaren Fabio Aru. De 21-jarige Pogacar boekte vorig jaar drie ritzeges in de Ronde van Spanje en eindigde als derde in het klassement. De Sloveens kampioen tijdrijden debuteert zaterdag in Nice in de Franse etappekoers.

Aru (30) gaat voor de vierde keer naar de Tour. Drie jaar geleden eindigde de Italiaan, in 2015 winnaar van de Vuelta, op de vijfde plaats. Hij boekte toen ook een ritzege. Vorig jaar kwam Aru niet verder dan de veertiende plek in het eindklassement.

Pogacar en Aru krijgen de komende drie weken hulp van de Italianen Davide Formolo en Marco Marcato, de Sloveen Jan Polanc, Alexander Kristoff en Vegard Stake Laengen uit Noorwegen en de Spanjaard David De La Cruz. Met Kristoff hoopt Team Emirates ook op succes in de sprintetappes. De 33-jarige Noor boekte al drie ritzeges in de Tour. Twee jaar geleden zegevierde hij op de Champs-Élysées in Parijs.

Wielrennen: Tiende Tour voor sprinter Greipel

09.51 uur: De Duitse wielrenner André Greipel maakt zich op voor zijn tiende deelname aan de Tour de France. Hij is opgenomen in de ploeg van Israël Start-Up Nation voor de komende editie, die zaterdag begint in Nice. „Geweldig om er weer bij te zijn”, aldus de elfvoudig etappewinnaar.

Greipel is niet meer de sprinter van weleer, maar de 38-jarige ’Gorilla’ meent dat er nog serieus rekening met hem moet worden gehouden in de sprintetappes. „Ik heb er veel zin in, ook al zijn de dingen anders dit jaar door corona”, zegt de renner, die in 2015 vier etappes won en twee keer de snelste was in de slotrit op de Champs-Élysées.

Greipel ziet wel op tegen de vele bergen in deze Tour. „De bergen horen erbij, ik moet er gewoon overheen. Ik heb nooit een gemakkelijke Tour gehad.”

Zijn ploeg doet voor de eerste keer mee aan de Tour. De beoogde kopman is de Ier Dan Martin, maar het is nog onzeker of hij start. Hij raakte geblesseerd door een val in het Critérium du Dauphiné. De renners die al wel zeker zijn van een startplek zijn de Belgen Ben Hermans en Tom van Asbroeck, de Duitser Nils Politt, de Fransman Hugo Hofstetter, de Let Krists Neilands en de Israëliër Guy Niv.

Tennis: Pliskova en Kenin snel uitgeschakeld in New York

08.31 uur: Het naar New York verhuisde tennistoernooi van Cincinnati is al vroeg zijn twee hoogst geplaatste speelsters kwijt. De als eerste geplaatste Tsjechische Karolina Pliskova verloor haar openingspartij van de Russin Veronika Koedermetova (5-7 4-6) en de als tweede ingeschaalde Amerikaanse Sofia Kenin liet zich in haar eerste partij verrassen door de Française Alize Cornet (1-6 6-7 (7)).

De Western & Southern Open, zoals het toernooi nu heet, dient als laatste test voor de US Open, die 31 augustus beginnen. Pliskova, de nummer drie van de wereld, had in de eerste set nog de overhand tegen Koedermetova, maar toen de nummer 41 van de wereld terugkwam van een 4-1 achterstand en de set alsnog won met 7-5, was ze ook in het tweede bedrijf de betere.

Kenin, die in januari nog de Australian Open had gewonnen, had heel lang weinig in te brengen tegen Cornet. Ze verloor de eerste set met 6-1 en stond al 5-2 achter in de tweede toen de nummer vier van de wereld opleefde. Ze sleepte er een tiebreak uit tegen Cornet, maar de Franse nummer 60 op de wereldranglijst vocht voor elk punt en maakte het op haar vierde matchpoint af.

Golf: Johnson nummer 1 van de wereld na zege van 30 onder par

08.02 uur: Golfer Dustin Johnson heeft met een klinkende zege in het Northern Trust Open de eerste plek op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. De Amerikaan won het toernooi van de PGA in Norton (Massachusetts) met liefst 11 slagen voorsprong op de nummer twee, zijn landgenoot Harris English. Hij eindigde met een slotronde van 63 slagen, 8 onder par, en kwam uit op een toernooiscore van 254 slagen, 30 onder par. De 36-jarige Johnson zette daarmee bij een nieuw PGA-record neer.

Johnson was twee weken geleden hard op weg naar de winst in de major US PGA Championship, maar liet zich in de laatste ronde verrassen door de Collin Morikawa. In de Northern Trust Open gaf hij zijn concurrenten geen schijn van kans. „Kennelijk toch wat geleerd van het US PGA, hoewel ik vond dat ik daar weinig fouten maakte. Maar winnen met zo’n groot verschil als hier verzin je niet; ik ben er zeer trots op”, zei Johnson, die zijn 22e toernooizege op de Amerikaanse proftour PGA boekte. Hij noteerde, ondanks dat de regen de wedstrijd lang onderbrak, zes birdies en één eagle in zijn laatste ronde.

Basketbal: Raptors en Celtics overtuigend door in play-offs NBA

07.29 uur: De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics hebben zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs in de Amerikaanse NBA. Titelverdediger Raptors schakelde Brooklyn Nets uit met een vierde overwinning op rij in de best-of-seven-serie: 150-122. De Celtics wonnen voor de vierde achtereenvolgende keer van Philadelphia 76ers en zijn ook door: 110-106. De twee winnende ploegen treffen elkaar nu in de kwartfinales van de play-offs.

Norman Powell en Serge Ibaka, allebei geen basisspeler maar invaller, namen met respectievelijk 29 en 27 punten het leeuwendeel voor hun rekening van de productie van Toronto Raptors. Guard Kyle Lowry moest al in het eerste kwart naar de kant met een verdraaide enkel.

Boston Celtics leunde vooral op Kemba Walker, goed voor 32 punten, en Jayson Tatum, die 28 punten noteerde. Bij Philadelphia scoorde Joel Embiid 30 punten. De strijd ging gelijk op tot 77-77, daarna sloeg Boston mede dankzij Tatum een gat van meer dan 10 punten en dat kwamen de Sixers niet meer te boven.