Sport Kort: Golfer Johnson nummer 1 van de wereld na zege van 30 onder par

Golf: Johnson nummer 1 van de wereld na zege van 30 onder par

08.02 uur: Golfer Dustin Johnson heeft met een klinkende zege in het Northern Trust Open de eerste plek op de wereldranglijst overgenomen van de Spanjaard Jon Rahm. De Amerikaan won het toernooi van de PGA in Norton (Massachusetts) met liefst 11 slagen voorsprong op de nummer twee, zijn landgenoot Harris English. Hij eindigde met een slotronde van 63 slagen, 8 onder par, en kwam uit op een toernooiscore van 254 slagen, 30 onder par. De 36-jarige Johnson zette daarmee bij een nieuw PGA-record neer.

Johnson was twee weken geleden hard op weg naar de winst in de major US PGA Championship, maar liet zich in de laatste ronde verrassen door de Collin Morikawa. In de Northern Trust Open gaf hij zijn concurrenten geen schijn van kans. „Kennelijk toch wat geleerd van het US PGA, hoewel ik vond dat ik daar weinig fouten maakte. Maar winnen met zo’n groot verschil als hier verzin je niet; ik ben er zeer trots op”, zei Johnson, die zijn 22e toernooizege op de Amerikaanse proftour PGA boekte. Hij noteerde, ondanks dat de regen de wedstrijd lang onderbrak, zes birdies en één eagle in zijn laatste ronde.

Basketbal: Raptors en Celtics overtuigend door in play-offs NBA

07.29 uur: De basketballers van Toronto Raptors en Boston Celtics hebben zich overtuigend geplaatst voor de volgende ronde van de play-offs in de Amerikaanse NBA. Titelverdediger Raptors schakelde Brooklyn Nets uit met een vierde overwinning op rij in de best-of-seven-serie: 150-122. De Celtics wonnen voor de vierde achtereenvolgende keer van Philadelphia 76ers en zijn ook door: 110-106. De twee winnende ploegen treffen elkaar nu in de kwartfinales van de play-offs.

Norman Powell en Serge Ibaka, allebei geen basisspeler maar invaller, namen met respectievelijk 29 en 27 punten het leeuwendeel voor hun rekening van de productie van Toronto Raptors. Guard Kyle Lowry moest al in het eerste kwart naar de kant met een verdraaide enkel.

Boston Celtics leunde vooral op Kemba Walker, goed voor 32 punten, en Jayson Tatum, die 28 punten noteerde. Bij Philadelphia scoorde Joel Embiid 30 punten. De strijd ging gelijk op tot 77-77, daarna sloeg Boston mede dankzij Tatum een gat van meer dan 10 punten en dat kwamen de Sixers niet meer te boven.