De één zijn brood, de ander zijn dood: ’10 spelers moeten weg bij PSG om transfer Lionel Messi mee te financieren”

Iets meer dan een maand geleden berichtte L’Equipe dat PSG het DNCG, het Franse financiële controleorgaan, beloofd heeft dat het zo’n 180 miljoen euro zou ophalen aan uitgaande transfers om een tekort van om en nabij de 300 miljoen euro op te vangen.

Dat was dan nog voor er sprake was van de transfer van Messi. Nu de Vlo echter ook nog eens op de loonlijst – met een loon van naar verluidt 40 miljoen per jaar – van de Parijzenaars terechtgekomen is, is dat tekort met een klap nog eens enorm toegenomen. PSG maakt zich wel sterk dat de Messi-investering zichzelf zal terugverdienen via merchandise en exposure, toch is er werk aan de winkel.

De Parijse clubs moet maatregelen nemen en overweegt nu om maar liefst 10 spelers te verkopen om opnieuw wat fondsen te verwerven en mee de transfer van Messi te financieren. Door zijn komst overstijgt het salarisbudget namelijk het machtige bedrag van 300 miloen euro, waardoor CEO Nasser Al-Khelaïfi enkele jongens elders zal moeten slijten. Onder meer Thilo Kehrer, Abdou Diallo, Rafinha, Gueye, Icardi, Herrera, Sergio Rico, Alphonse Areola, Kurzawa en Pablo Sarabia zouden op de transferlijst staan.

Kylian Mbappé Ⓒ ANP/HH

Kylian Mbappé heeft volgens PSG geen reden om club te verlaten

Kylian Mbappé heeft „geen reden” om Paris Saint-Germain te verlaten. Volgens voorzitter Nasser Al-Khelaifi heeft de Franse international na de komst van Lionel Messi het competitieve team gekregen dat hij wilde.

Mbappé zit in het laatste jaar van zijn contract in Parijs en werd al in verband gebracht met een vertrek bij PSG. Zo zou Real Madrid geïnteresseerd zijn in de Franse wereldkampioen van 2018. De aanvaller had afgelopen mei tegen de zender Canal Plus gezegd dat hij op een plek wilde zijn waar hij echt prijzen kan winnen.

„Kylian is een Parijzenaar, hij is heel strijdlustig”, zei Al-Khelaifi tijdens de presentatie van Lionel Messi woensdag. „Hij zei dat hij een competitief elftal wilde. Nu is er niemand meer competitief dan wij. Hij heeft dus geen reden om iets anders te doen dan te blijven.”

PSG presenteerde woensdag Messi als nieuwste aanwinst. De club uit Parijs haalde ook Georginio Wijnaldum, de Marokkaanse international Achraf Hakimi, de Spaanse international Sergio Ramos en doelman Gianluigi Donnarumma van Europees kampioen Italië.