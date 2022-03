Premium Het beste van De Telegraaf

Danick Snelder blij met EK-ticket én nieuwe trainer Per Johansson trotse bondscoach na beladen week: ’Dat was een masterpiece’

Per Johansson druk coachend langs de lijn. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Je hebt spannende wedstrijden en écht spannende wedstrijden. De thriller van de handbalvrouwen zaterdagmiddag tegen Duitsland viel zonder twijfel in die laatste categorie. Tot de laatste minuut had Oranje nog geen een keer op voorsprong gestaan, maar toen de zoemer ging was de overwinning (30-29) én het EK-ticket wel in de pocket voor Oranje.