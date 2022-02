Schier onmogelijke opgave Remmelt Eldering na goud met Canada: ’Toch ga ik het proberen’

Johan de Wit, de coach van de Japanse vrouwen, zag zijn team tot de allerlaatste bocht in gouden positie schaatsen. Maar met de finish is zicht ging de in derde positie rijdende Nana Takagi onderuit, waardoor de Canadese vrouwen (die op kleine achterstand reden) er met de eindzege vandoor gingen. „Ik ben trots, het is goed”, reageerde De Wit. „Ze hebben gevochten voor wat ze waard waren. Dat is wat ik wil zien en dan moet je tevreden zijn.”

Remmelt Eldering

Remmelt Eldering, de Nederlandse coach van Canada, beleeft een geweldig toernooi, want na individueel brons en zilver voor Isabelle Weidemann won zijn team dus goud bij de ploegenachtervolging. De lange Friese ging helemaal uit zijn dak, net als vier jaar geleden toen hij met Esmee Visser goud won op de 5000 meter. „Ik heb wel eens mindere dagen gehad dan vandaag”, sprak hij droogjes nadat hij was bijgekomen van al het gejuich.

Remmelt Eldering nam Esmee Visser op zijn schouders na haar gouden race in Pyeongchang. Ⓒ RENE BOUWMAN

Vier jaar geleden nam Eldering de tengere Visser op de schouders en vorige week beloofde hij hetzelfde te doen als een van zijn Canadese pupillen goud zou winnen. Dinsdag had hij dus een probleem, want drie tegelijk gaat niet lukken, al denkt Eldering daar zelf anders over: „Toch ga ik het proberen.”

Eldering is niet de enige Nederlandse die dinsdagavond een feestje bouwde. Ook Bjarne Rykkje, de Nederlandse coach van Noorwegen, had wat te vieren. Zijn drie mannen wonnen de finale van de ploegachtervolging door Rusland te verslaan.

