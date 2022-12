Premium Het beste van De Telegraaf

Tweevoudig WK-finalist Arie Haan: ’Argentijnen hebben meer ballen dan Brazilianen’

Door Marcel van der Kraan Kopieer naar clipboard

Arie Haan (l.) duelleert op het WK in 1978 met de Argentijn Osvaldo Ardiles. Ⓒ Foto ANP/HH

Om het karakter van Argentijnse voetballers te doorgronden, moet je tegen ze hebben gespeeld. Arie Haan stond in zijn carrière met Oranje drie keer tegenover Argentinië en twee keer met Ajax tegen een Argentijnse topclub in de strijd om de wereldbeker. Slechts één keer verloor hij, in de WK-finale van 1978.