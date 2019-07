Sport Kort: Van der Poel slaat toe in Frankrijk

In de rubriek Sport Kort hebben we aandacht voor de overige sportgebeurtenissen. Dagelijks brengen we hier in een korte samenvatting de andere hoogtepunten.

21.29 uur: Mathieu van der Poel heeft in zijn eerste mountainbikerace na een wekenlange onderbreking meteen toegeslagen. Hij won in het Franse Les Gets de short track, de korte wedstrijd die deel uitmaakt van de wereldbeker. De Nederlands kampioen liet het aankomen op een sprint, waarin hij zijn concurrenten aftroefde. De Braziliaan Henrique Avancini eindigde als tweede en de Fransman Victor Koretzki werd derde.

20.48 uur: De Nederlandse achten hebben bij de wereldbeker roeien in Zevenhuizen de eerste kans op een finaleplaats gemist. De mannenploeg zette de derde tijd neer in de eerste serie, die werd gewonnen door Duitsland. Alleen de nummer 1 ging meteen door naar de eindstrijd. Oranje is aangewezen op de herkansing zaterdag op de Willem-Alexander Baan. De vrouwen acht van Oranje kwam niet verder dan de vijfde tijd en gaat eveneens op herhaling. In de lichte vrouwen dubbeltwee haalden olympisch kampioene Ilse Paulis en Marieke Keijser de halve eindstrijd. De vrouwen dubbelvier , die eerder dit jaar EK-zilver veroverde, moet zaterdag in de herkansing in actie komen. Ook de mannen dubbelvier , goed voor EK-goud, wist zich niet meteen te plaatsen voor de finale. Beide viertallen eindigden als tweede in hun manche. De vrouwen vier-zonder haalde evenmin direct de eindstrijd. In de dubbeltwee plaatsten Melvin Twellaar en Stef Broenink zich voor de halve finales, evenals Amos Keijser en Niki van Sprang. Ook Lisa Scheenaard en Guillaume Krommenhoek kwalificeerden zich in de skiff voor de halve eindstrijd.

19.19 uur: Matwé Middelkoop is samen met Yang Zhaoxuan op Wimbledon uitgeschakeld in de halve finale van het gemengd dubbelspel op Wimbledon. De Nederlander en zijn Chinese partner verloren in twee sets van de Zweed Robert Lindstedt en de Letse Jelena Ostapenko, 5-7 2-6. Ook Wesley Koolhof verloor de halve finale. Hij deed dat met zijn Tsjechische partner Kveta Peschke.

18.44 uur : Judoka Tornike Tjakadoea heeft brons gewonnen op de Grand Prix van Boedapest. In de Hongaarse hoofdstad versloeg de Nederlandse lichtgewicht (-60 kg) in de partij om de derde plaats de Spanjaard Francisco Garrigos op ippon. Tsjakadoea verloor alleen in de halve eindstrijd. Jeldos Smetov uit Kazachstan hield hem uit de finale. Smetov won vervolgens goud.

17.37 uur: Fortuna Sittard heeft centrale verdediger Grégoire Amiot voor twee jaar vastgelegd. De 24-jarige Fransman komt transfervrij over van Bourg-en-Bresse, dat op het tweede profniveau in Frankrijk uitkomt. Amiot was de afgelopen weken al op proef bij de Limburgse eredivisieclub: hij traint al vanaf 22 juni mee met de selectie van coach Sjors Ultee en speelde mee in de oefenduels tegen VV Sittard en Aris Thessaloniki. De linksbenige verdediger kwam in Frankrijk onder meer ook uit voor Reims en Toulouse. Technisch manager Sjoerd Ars laat weten op de website van de club dat Amiot al langer in beeld was bij Fortuna Sittard. „We volgen Grégoire al vanaf de winter. Linksbenige centrale verdedigers zijn vaak moeilijk te vinden.”

17.24 uur: Beachvolleyballers Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen hebben de halve finales bereikt op het prestigieuze toernooi in Gstaad. Het Nederlandse duo won op het vijfsterrentoernooi in Zwitserland de partij in de derde ronde van de Tsjechen Ondrej Perusic en David Schweiner in drie sets: 21-14, 23-25, 22-20.

16.11 uur: Elizabeth Banks heeft de achtste etappe gewonnen in de Giro Rosa. De Britse wielrenster van Bigla was ontsnapt uit de kopgroep van tien. De groep had een voorsprong van meer dan een minuut op het peloton, waar rozetruidraagster Annemiek van Vleuten in zat. Zij behoudt de leiding in het klassement

15.53 uur: De Albanese voetbalclub KF Skënderbeu blijft voor tien jaar geschorst voor Europese wedstrijden. Het sporttribunaal CAS heeft de straf tegen de Albanese club gehandhaafd. Skënderbeu moet bovendien een geldboete van een miljoen euro betalen. De club uit Korçë was bij het CAS in beroep gegaan tegen de straf die het in maart 2018 had gekregen van de Europese voetbalbond UEFA. Skënderbeu was ook al in het seizoen 2016-2017 uitgesloten van Europees voetbal en tevergeefs daartegen in beroep gegaan. Onderzoek naar de Albanese club wees uit dat de betrokkenheid van Skënderbeu bij matchfixing veel groter was dan tot nu toe werd gedacht. Zeker twee kwalificatiewedstrijden in de Champions League en de Europa League zouden zijn gemanipuleerd. Ook vijftig nationale wedstrijden zijn verdacht. Volgens de UEFA hebben medewerkers van de bond die onderzoek deden in de zaak, anonieme doodsbedreigingen ontvangen.

15.21 uur: De organisatie van het criterium van Heerlen heeft Mike Teunissen vastgelegd. De 26-jarige Teunissen, die in de Tour de France verrassend de eerste etappe wist te winnen, is de enige Limburger ooit die de gele trui heeft gedragen. Volgens organisator Chris Tiekstra is het niet eenvoudig om renners van naam vast te leggen. „Je bent allereerst afhankelijk van de beschikbaarheid van de Tourrenners. Steeds vaker moeten de mannen op zaterdag aantreden in de Clásica San Sebastián waardoor ze niet in Heerlen kunnen starten”, aldus Tiekstra. „We beschikken over een bepaald budget en dat maakt het helaas niet mogelijk om al onze wensen in te vullen. Het is dus ieder jaar weer keuzes maken. Met Teunissen hebben we in ieder geval een publiekstrekker te pakken. Misschien trekt hij wel net zoveel wielerliefhebbers als Tom Dumoulin vorig jaar.” Het criterium van Heerlen vindt altijd op de eerste vrijdag na de Tour plaats.

14.48 uur: Valencia heeft Denis Tsjerysjev overgenomen van Villarreal. De 28-jarige Rus, die al werd gehuurd door Valencia, is tot juni 2022 vastgelegd door de nummer 4 van afgelopen seizoen. Valencia meldt dat het contract van de aanvallende middenvelder ook een vertrekclausule bevat van 80 miljoen euro. Tsjerysjev was een jaar geleden vier keer trefzeker op het WK in eigen land. In het openingsduel met Saudi-Arabië (5-0 winst) scoorde hij twee keer. De Rus stond in Spanje ook al onder contract bij Real Madrid en Sevilla.

14.19 uur: RKC Waalwijk heeft de Belg Hannes Delcroix voor het komende seizoen vastgelegd. De op Haïti geboren centrale verdediger wordt voor één seizoen gehuurd van het Belgische Anderlecht. De 20-jarige Delcroix doorliep alle jeugdelftallen van België onder 15 en België onder 19. De talentvolle verdediger maakte in augustus 2018 zijn debuut voor Anderlecht en heeft ook al Europese minuten achter zijn naam staan.„Hannes is een zeer talentvolle linker centrale verdediger die erg comfortabel is aan de bal”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. „Daarnaast is hij fysiek sterk en is hij sterk in de persoonlijke duels. Er bestond veel belangstelling voor Hannes, maar hij is ervan overtuigd dat onze club het beste bij zijn ontwikkeling past.”

13.42 uur: De synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer hebben op de WK in Gwangju net naast een finaleplaats gegrepen op de technische uitvoering. De tweeling kwam in de kwalificatie tot een score van 83,8188 punten, waarmee de 20-jarige zusjes op de dertiende plek eindigden. De beste twaalf plaatsten zich voor de finale. Het Russische duet Svetlana Romasjina/Svetlana Kolesnitsjenko eindigde als eerste in de kwalificatie met 95,9501 punten.

Joachim Andersen in zijn tijd bij FC Twente Ⓒ Hollandse Hoogte

13.14 uur: De Franse voetbalclub Olympique Lyon heeft zich versterkt met Joachim Andersen. De 23-jarige verdediger komt voor 26 miljoen euro, dat door bonussen kan oplopen tot 30 miljoen, over van Sampdoria, dat hem twee jaar geleden voor zo’n 1,4 miljoen euro wegplukte bij FC Twente. De Deen ontwikkelde zich bij de Italiaanse club zo sterk, dat hij de aandacht trok van diverse topclubs in Europa. „Andersen is een ongelooflijk goede speler”, zegt voorzitter Jean-Michel Aulas van Lyon. „Hij gaat ons beter maken met zijn kwaliteiten en tactisch inzicht.” Twente haalde Andersen op jonge leeftijd weg uit Denemarken. De verdediger brak enkele jaren later door in de hoofdmacht van de Tukkers. Nu de Deen een toptransfer maakt naar Lyon, kan FC Twente een opleidingsvergoeding tegemoet zien van 500.000 euro. Andersen verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Sampdoria nog tot medio 2022. Hij wordt bij Lyon teamgenoot van onder anderen Kenny Tete en Memphis Depay.

Tobias Pachonik is de nieuwste aanwinst van VVV. Ⓒ Twitter VVV-Venlo

09.20 uur : VV-Venlo heeft vrijdag naast de Duitse verdediger Tobias Pachonik ook de Amerikaanse aanvaller Haji Wright vastgelegd. De 21-jarige aanvaller komt over van Schalke 04 en tekent een contract dat hem voor één jaar (met een optie op nog een seizoen) verbindt aan de Limburgse eredivisieclub. Pachonik ondertekende een contract voor drie jaar in Venlo. VVV bereikte enkele weken geleden al een akkoord met de 24-jarige rechtsback, maar diens Italiaanse club Carpi FC 1909 bleef lang dwarsliggen.

07.52 uur : De clubs moeten het nog bevestigen, maar volgens diverse Amerikaanse media is weer een toptransfer in de basketbalcompetitie NBA in de maak. Russell Westbrook staat op het punt Oklahoma City Thunder te verruilen voor Houston Rockets, waar de guard wordt herenigd met James Harden. Chris Paul bewandelt de omgekeerde weg en gaat van Houston naar Oklahoma City.