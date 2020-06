Chelsea-manager Lampard werkt aan een plan voor Ziyech

Lampard wees wel op het gebrek aan fitheid bij Ziyech omdat de voormalig Ajacied sinds maart niet meer heeft gevoetbald. „Ze zitten alle twee in een andere positie. Hakim heeft een lange tijd niet gespeeld door het stilleggen van de Nederlandse competitie en Timo is pas afgelopen weekeinde gestopt.”

„We gaan nu een plan voor ze opstellen dat er verschillend gaat uitzien. Dat kan zijn dat ze aansluiten bij de groep of dat ze individuele oefeningen gaan doen”, aldus Lampard die Ziyech en Werner midden in het opgeschoven seizoen ziet komen.

In de Premier League moeten nog zeven speelrondes worden afgewerkt. Chelsea staat op de vierde plek en is nog volop in de race voor tickets voor de Champions League.

Ziyech nam zaterdag afscheid bij Ajax. De international van Marokko trainde voor de laatste keer mee met de ploeg uit Amsterdam, waar hij de afgelopen vier jaar uitgroeide tot een van de lievelingen van het Amsterdamse publiek. Chelsea mag hem dit seizoen nog niet inzetten.