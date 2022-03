Zitskiër Barbara van Bergen eindigt in mineur op Paralympische Spelen

„Ik heb mijn best gedaan”, zei de 43-jarige Nederlandse, die een dag eerder op de reuzenslalom na de eerste run derde stond, maar in de tweede run uit een bocht vloog en uiteindelijk als vijfde eindigde. „De slalom is niet mijn sterkste onderdeel.” Dat komt mede omdat Van Bergen als gevolg van een dwarslaesie – opgelopen bij een ongeluk – minder bewegingsmogelijkheid heeft in haar kuipje. „Anderen lopen bijvoorbeeld op een prothese en hebben meer bewegingsfunctie, kunnen snellere bochten maken. Ik train minder op de slalom, ben van nature niet de snelste beweger, dus ligt mijn voorkeur bij de andere onderdelen.”

Toen zij zaterdagmorgen opstond, vreesde Van Bergen het ergste voor het programma. „Het regende pijpenstelen. Het werd niet uitgesteld en tijdens de pisteverkenning was het droog, waarna het zonnetje zelfs doorbrak. Dan kan het vervolgens alle kanten op.” Ze hoopte met twee fantastische runs af te sluiten, maar bij de eerste ging het fout. „Op het steile stuk richting de finish ging ik over een poortje heen; ik ging door, maar werd daarna gediskwalificeerd en mocht de tweede run niet racen.”

Een dag eerder sprak zij al van ’teleurstellende Spelen’. „De stukken die ik heb geskied, waren goed, maar de fouten waren te groot. Ik dacht dat ik daar van af was, ik was stabieler geworden.” Op het WK won zij een zilveren medaille. „Ik was dit seizoen in staat bij kleine foutjes – daar ontkomt niemand aan – te corrigeren op een subtielere manier, met kleine aanpassingen. Ik had gewoon ergens zilver en brons moeten winnen.”

„Ik vind dit echt vreselijk, voor deze resultaten ben ik hier niet gekomen, maar hier eindigt het niet”, is Van Bergen vastberaden. „Ik had voorafgaand al besloten om door te gaan, ongeacht wat hier zou gebeuren, omdat ik weet dat ik nog niet klaar ben. Elke training leer ik weer, ik draai mee in de wereldtop en wil nóg stabieler worden. Volgend jaar is er weer een WK, dan gaan we daar knallen. Deze sport is zó tof, ik wil het leukste werk ter wereld nog niet opgeven, zolang ik in de top zit en het lichaam meewerkt. En ik kan beter dan dít.”

Tijdens de Spelen ontving ze regelmatig berichten van haar oud-ploeggenootjes van het Nederlands rolstoelbasketbalteam, dat vorig jaar goud won in Tokio. „Sommige hebben ’s nachts naar mijn races gekeken, ze leefden mee en lieten dat weten, dat is superleuk. Zij weten ook hoe teleurstelling voelt en hielpen me ook bij het omzetten van de knop voor de volgende race. Ik heb ook zo’n gevoel van ’kunnen we niet nog twee wedstrijden er aan vastplakken?’ Ik wil graag iets goed maken. Nieuwe doelen stellen. Even geduld en dan gaan we weer.”