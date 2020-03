AZ-trainer Slot: ’We voldoen nu aan de verwachtingen’

De komende twee speelronden wordt AZ mogelijk pas echt weer getest. „De uitwedstrijden tegen VVV en FC Groningen zijn grotere uitdagingen voor ons. Maar daar kijken we ook met veel plezier naar uit”, zei AZ-trainer Arne Slot na de 4-0-overwinning.

AZ leidde tegen ADO na twintig minuten al met 2-0. „In de tweede helft verdween het tempo en waren we te weinig op zoek naar de 3-0. Ik vind het wel jammer dat we ondanks het vele balbezit niet zo heel veel kansen hebben gecreëerd”, aldus Slot. „Gelukkig wordt het in de slotfase nog 4-0, wat goed is voor het doelsaldo. We voldoen nu aan de verwachtingen en spannender moeten we het ook niet maken.”

Het kampioenschap is na de 2-0-zege van vorige week bij Ajax ineens een stuk reëler geworden, maar van extra druk is volgens de trainer van AZ geen sprake. „De mindset van kampioen willen worden hebben we heel graag. Naast mij zit iemand en die heeft ook heel veel druk”, zei Slot over collega Alan Pardew, de trainer van ADO. „Dat is vervelendere druk. Hij zou graag met mij willen ruilen, maar ik niet met hem eerlijk gezegd.”