Fernando Alonso ziet oneerlijke regel in kwalificatie Formule 1

De Spanjaard van Alpine Renault start zondag vanaf plek 8, maar heeft de Japanner Yuki Tsunoda (AlphaTauri) en Carlos Sainz (Ferrari) op de plaatsen 7 en 5 voor hem, terwijl die coureurs hun bolides in de vangrails boorden en zorgden voor een voortijdig einde van de sessie. De concurrenten konden niet meer pogen hun rondetijd nog te verbeteren.

„Ze veroorzaken met hun crash een rode vlag, maar hun teams mogen de auto’s wel repareren zodat ze zondag in de race vanaf hun positie uit de kwalificatie kunnen starten. Alle andere auto’s gaan het Parc Fermé in en mogen niet worden aangeraakt. Dat is in mijn ogen niet helemaal eerlijk”, aldus de tweevoudig wereldkampioen.

„Het was chaotisch en rommelig met vier rode rode vlaggen. Dan is het moeilijk in je ritme te komen en goed grip te krijgen op de baan. Het is een stratencircuit en ik denk dat je dan op 98 procent moet rijden om crashes te voorkomen. Er zijn coureurs die hun capaciteiten een beetje overschatten.”