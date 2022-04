CBV eist opheldering licentiecommissie over dispensatie trainer ADO

Franken volgde half maart de ontslagen Ruud Brood op. ADO vroeg met succes dispensatie aan.„De uitspraak van de licentiecommissie komt erop neer dat indirect wordt toegestaan dat een trainer zonder UEFA Pro-licentie voor een bepaalde periode op het veld mag staan”, stelt de CBV in de brief, die is ondertekend door directeur Mario Captein. „De uitspraak raakt de belangen van onze leden en is in strijd met een aantal van de reglementen waarvoor jarenlang gestreden is.” Het druist ook in tegen de manier waarop een club moet handelen als de positie van trainer-coach van het eerste elftal plots vacant is.

De uitspraak roept volgens de CBV veel vragen op. De belangrijkste vraag gaat over de beweegredenen om ADO Den Haag vier weken langer de tijd te geven om een coach met de vereiste papieren aan te stellen. Dat is volgens de CBV lastig uit te leggen aan de leden. De vakvereniging van de Coaches Betaald Voetbal vraagt zich af waarom zij niet is geraadpleegd en waarom er niets is gedaan met het – ongevraagde – advies. In andere zaken is daar door de licentiecommissie wel waarde aan gehecht.

Bel trekken

Over een andere kwestie heeft de CBV aan de bel getrokken bij de KNVB. Volgens de vakvereniging waren er in het voorbije seizoen vijftien assistent-trainers onbevoegd aan het trainen en aan het coachen bij clubs in de ere- en eerste divisie. Volgens de regels moet tenminste een van de assistenten bij een club over een UEFA A, UEFA youth of UEFA Pro-licentie beschikken. Bij vijftien clubs was dat dus niet het geval.

Voor het lopende seizoen heeft de CBV dispensatie verleend. Het komende seizoen wordt er strikt op toegezien dat de regels wel op de juiste manier worden nageleefd, verklaart de CBV.