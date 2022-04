PSV-trainer Roger Schmidt voor twee jaar naar Benfica

Media in Duitsland en Portugal berichtten al eerder over Benfica als nieuwe werkgever, maar Schmidt heeft tot nu toe steeds gezwegen over zijn nieuwe club, daarbij verwijzend naar de strijd op drie fronten die hij voert met PSV.

Er is Schmidt veel aan gelegen om de palmares van zijn Eindhovense periode, waar al een Johan Cruijff Schaal op prijkt, de komende weken met één of meerdere prijzen uit te breiden. Donderdag staat de return in de kwartfinale van de Conference League tegen Leicester City op het programma. Het eerste duel eindigde vorige week in 0-0. Zondag wordt in De Kuip de finale van de KNVB-beker gespeeld tussen PSV en Ajax. In de Eredivisie staat PSV met nog vijf duels te gaan tweede met een achterstand van vier punten op koploper Ajax.

Erelijst

Schmidt, die voor twee jaar gaat tekenen in Lissabon, is met Benfica toe aan zijn achtste club als hoofdtrainer. Eerder werkte hij bij de Duitse clubs Delbrücker SC, SC Preussen Münster, SC Paderborn 07 en Bayer Leverkusen, het Oostenrijkse Red Bull Salzburg, het Chinese Beijing Guoan en dus PSV.

Op zijn erelijst staan behalve de Johan Cruijff Schaal met PSV, de dubbel in Oostenrijk met Red Bull Salzburg en de Chinese beker met Beijing Guoan. PSV dolf eerder dit seizoen in de voorronde van de Champions League het onderspit tegen Benfica, maar Rui Costa, de oud-speler die voorzitter is van de Portugese club, raakte wel onder de indruk van het energieke spel dat Schmidt de Eindhovenaren op de mat liet leggen. In december nam Benfica afscheid van trainer Jorge Jesus, waarna het seizoen is afgemaakt onder leiding van interim-trainer Nelson Verissimo.

Benfica heeft onder zijn leiding ten koste van Ajax de kwartfinale van de Champions League bereikt, maar stelt teleur in de Portugese competitie, waarin de club uit Lissabon een teleurstellende derde plaats inneemt op vijftien punten van koploper FC Porto.