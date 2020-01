Zuur debuut voor Jeroen Zoet: ’Dit had ik me anders voorgesteld’

Zoet vond dat FC Utrecht in Zwolle voetballend goede dingen had laten zien, maar daar onvoldoende profijt uit had getrokken. „Je hebt kunnen zien, dat ik in een team ben gekomen, dat hier de wedstrijd domineert. In een aantal fases was het wat moeilijker. Maar over het algemeen heeft het team voetballende kwaliteit. Dat zie je ook terug in de goals die wij maken. Uiteindelijk mag je niet gelijkspelen als je drie goals maakt. Zeker niet als je vlak voor tijd nog de 2-3 maakt. Dan mag je het niet meer weggeven. We hadden het volwassen uit moeten spelen.”

Zoet verrast van afstand

Het was niet lekker voor Zoet, die zich via FC Utrecht in de EK-selectie hoopt te spelen, dat hij nog geen redding van formaat had kunnen verrichten, toen hij zijn eerste tegengoal in dienst van FC Utrecht incasseerde. Van der Maarel schatte een dieptepass van de kersverse vader Gustavo Hamer helemaal verkeerd in en Mike van Duinen was er als de kippen bij om het kansje te benutten. Een zuur moment voor de doelman. „Dat spreekt voor zich. Maar er is geen enkel moment goed om een tegengoal te incasseren.”

Keeper Jeroen Zoet wordt bij zijn debuut voor FC Utrecht drie keer gepasseerd. Ⓒ ANP Sport

Na rust werd Zoet verrast door een effectvol schot van grote afstand van Kenneth Paal, die net als de doelman een verleden bij PSV heeft. „Daar had ik meer kunnen doen. Al zat er wel een zwabber aan die bal.”

Wel of geen blunder Zoet

FC Utrecht-trainer John van den Brom vond dat Zoet niet zoveel kon doen aan die tegentreffer. „Ik begreep dat hij zelf niet helemaal tevreden was over de tweede goal en dat hij daar misschien iets meer had kunnen doen. Dat blijft altijd een discussie. Als ik zie hoe sommige jongens een bal kunnen trappen, dan vind ik dit niet echt een blunder. Die bal valt ineens naar beneden.”

Over de hele linie genomen was Van den Brom niet ontevreden over wat Zoet had laten zien in Zwolle. „Ik denk dat je hebt kunnen zien, dat er echt een kerel in de goal staat. Dat hij betrouwbaar is bij hoge ballen, dat hij durft te komen, iets wat ik graag wil. Dat hij in moeilijke omstandigheden bij een bal terug toch de voetballende oplossing probeert te zoeken. Natuurlijk moeten Jeroen en de verdediging nog meer op elkaar ingespeeld raken, want hij heeft nu pas twee keer meegetraind. Maar ik denk dat we op de lange termijn veel plezier van hem gaan krijgen.”

Doelman Jeroen Zoet coacht zijn collega’s bij FC Utrecht. Ⓒ ANP Sport

