Gigantische stunt Tallon Griekspoor in Rotterdam na knappe comeback

Gehuld in kleding van zijn nieuwe sponsor kwam de Nederlander de baan op. Zijn nieuwe sponsorschap zegt alles over zijn toegenomen status het afgelopen jaar. Een dag eerder lieten hij en Botic van de Zandschulp, die ook in zee is gegaan met dezelfde sponsor, al weten blij te zijn met de nieuwe samenwerking. „Hier konden we echt geen nee tegen zeggen”, aldus beide mannen.

De Nederlander, die een indrukwekkend 2021 achter de rug heeft, had het niet bepaald getroffen met de loting. De 28-jarige Karatsev is de nummer 14 van de wereld en in Ahoy als zevende geplaatst.

Powertennis

De Rus maakte aan het begin van de partij indruk met zijn bekende ’powertennis’ en zette Griekspoor hard aan het werk. Tot 2-2 in de eerste set kon de 25-jarige Nederlander nog meekomen, maar daarna benutte Karatsev zijn eerste breekpunt en liep hij uit naar een 5-2 voorsprong. Een game later brak hij opnieuw door de service van Griekspoor en verzilverde hij ook direct zijn eerste setpunt: 6-2. Griekspoor had geen antwoord en leek bij vlagen zelfs overdonderd door het powergeweld dat op hem werd afgevuurd.

Het zag er lange tijd niet goed uit voor Tallon Griekspoor. Ⓒ HH/ANP

De Nederlander wist dat hij uit een ander vaatje moest tappen en aan het begin van de tweede set kwam hij bij een stand van 0-30 dicht bij zijn eerste breekpunt. Karatsev schakelde echter meteen weer een tandje bij en won vier punten op rij. Ook nu ging het bij 2-2 mis voor de Nederlander die zijn tegenstander weer zag uitlopen naar een 5-2 voorsprong.

Comeback

Twee games later mocht Karatsev, die net als de Nederlander zeer veel onnodige fouten produceerde, de wedstrijd uitserveren, maar Griekspoor weigerde de handdoek al in de ring te gooien. Hij brak de Rus terug en maakte er 5-5 van. Het geloof kwam helemaal terug bij de Nederlander en na een aantal heerlijke slagenwisselingen sleepte hij een tiebreak uit het vuur. Hierin was Griekspoor heer en meester en liep hij al snel uit naar een 6-2 voorsprong. Op zijn eerste setpunt was het raak: 2-6, 7-6.

In de beslissende set noteerden de spelers weer ontzettend veel onnodige fouten, maar wist Karatsev het best te profiteren van de fouten van zijn tegenstander. Bij een stand van 5-3 in het voordeel van de Rus kreeg Karatsev op de service van de Nederlander zijn eerste twee wedstrijdpunten, maar die poetste Griekspoor knap weg. Een game later mocht de Rus voor de tweede keer de wedstrijd uitserveren, maar stapelde hij fout op fout, waardoor Griekspoor terug kon breken: 5-5.

Een tiebreak moest uiteindelijk de beslissing in de wedstrijd brengen. Hierin liep de Nederlander, tot frustratie van Karatsev die zijn racket aan diggelen sloeg, in razend tempo uit naar 6-0. Op het eerste wedstrijdpunt van de Nederlander was het direct raak en zorgde hij voor een grote stunt in Ahoy.