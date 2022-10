Maand voor WK: zorgen om geblesseerde De Roon bij nederlaag Atalanta

Voor Lazio, begin volgende maand de tegenstander van Feyenoord in de Europa League, was het al de zesde competitiewedstrijd op een rij waarin de nul werd gehouden.

Lazio nam al na 10 minuten de leiding via Mattia Zaccagni, die van dichtbij met links raak tikte na een goede voorzet vanaf de rechterflank. De Braziliaan Felipe Anderson maakte er kort na rust met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied 0-2 van.

In de slotfase moest Atalanta nog even met tien man verder na de tweede gele kaart voor de Colombiaan Luís Muriel. De aanvaller kreeg zijn eerste gele kaart voor een schwalbe.

Zorgen om hamstring De Roon

De Roon ging bij de thuisploeg een kwartier voor tijd naar de kant, vermoedelijk met een hamstringblessure. Hoe erg zijn kwetsuur is, is nog niet bekend. De Roon is opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar. Hans Hateboer en Teun Koopmeiners speelden wel de hele wedstrijd.

Atalanta, dat al wel drie keer gelijk had gespeeld in de Serie A, staat op de vierde plek. De achterstand op Napoli bedraagt 2 punten, maar de koploper komt zondagavond nog in actie tegen AS Roma.