Maand voor WK: zorgen om geblesseerde De Roon, rode Karsdorp door het lint tegen arbiter

Voor Lazio, begin volgende maand de tegenstander van Feyenoord in de Europa League, was het al de zesde competitiewedstrijd op een rij waarin de nul werd gehouden.

Lazio nam al na 10 minuten de leiding via Mattia Zaccagni, die van dichtbij met links raak tikte na een goede voorzet vanaf de rechterflank. De Braziliaan Felipe Anderson maakte er kort na rust met een schot vanaf de rand van het zestienmetergebied 0-2 van.

In de slotfase moest Atalanta nog even met tien man verder na de tweede gele kaart voor de Colombiaan Luís Muriel. De aanvaller kreeg zijn eerste gele kaart voor een schwalbe.

Zorgen om hamstring De Roon

De Roon ging bij de thuisploeg een kwartier voor tijd naar de kant, vermoedelijk met een hamstringblessure. Hoe erg zijn kwetsuur is, is nog niet bekend. De Roon is opgenomen in de voorselectie van bondscoach Louis van Gaal voor het WK in Qatar. Hans Hateboer en Teun Koopmeiners speelden wel de hele wedstrijd.

Atalanta, dat al wel drie keer gelijk had gespeeld in de Serie A, staat op de vierde plek. De achterstand op Napoli bedraagt 2 punten, maar de koploper komt zondagavond nog in actie tegen AS Roma.

Napoli wint ook uitwedstrijd tegen AS Roma

Het is Napoli ook gelukt de uitwedstrijd tegen AS Roma te winnen. De Nigeriaan Victor Osimhen kroonde zich 10 minuten voor tijd tot matchwinner: 0-1. Osimhen maakte zich los van AS Roma-verdediger Chris Smalling en haalde diagonaal uit met rechts. Het was zijn vierde doelpunt van het seizoen in de Serie A.

Kort na het doelpunt van Osimhen werd Rick Karsdorp naar de kant gehaald door trainer José Mourinho, die een gele kaart ontving. Datzelfde geldt voor Luciano Spalletti, de coach van Napoli. Karsdorp kreeg na afloop nog om onbekende oorzaak een rode kaart. Toen de Nederlander dat zag, ging hij door het lint tegen de arbiter.

Bekijk hier de beelden:

Napoli heeft nu 29 punten na elf duels. AC Milan, dat eerder dit weekend met 4-1 te sterk was voor Monza, volgt op 3 punten. Lazio en Atalanta hebben beide 5 punten minder dan de koploper.

Napoli neemt het woensdag in de Champions League op tegen Rangers FC. De Italianen zijn in de groep van Ajax al zeker van een plek in de volgende ronde.